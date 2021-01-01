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अजेयकमल:अजमेर में वर्ष 1990 से भाजपा का बाेर्ड; 30 साल से भाजपा का गढ़ भेदने में कांग्रेस असफल, ग्राफ और गिरा

पंकज यादव | अजमेर2 घंटे पहले
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जीत के बाद भाजपा पार्षदों ने ली शपथ बाड़ेबंदी से भाजपा पार्षदों को कलेक्ट्रेट शपथ के लिए लाया गया। इसी दौरान 2 कांग्रेस पार्षदों ने भी शपथ ली। - Dainik Bhaskar
जीत के बाद भाजपा पार्षदों ने ली शपथ बाड़ेबंदी से भाजपा पार्षदों को कलेक्ट्रेट शपथ के लिए लाया गया। इसी दौरान 2 कांग्रेस पार्षदों ने भी शपथ ली।
  • 80 में से 48 वार्डों में भाजपा की धमाकेदार जीत, 18 सीटों पर सिमटी कांग्रेस, 13 निर्दलीय विजयी

नगर निगम चुनाव के रविवार को आए परिणाम में भाजपा ने 80 में से 48 वार्डों में जीत दर्ज करवाते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। कांग्रेस के शुरुआती दौड़ में ही भाजपा से पिछड़ने के बाद यह माना जा रहा था भाजपा बहुमत के करीब पहुंचेगी लेकिन उसे निर्दलीयों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन यह कयास गलत साबित हुए।

अजमेर में 1990 से लेकर अब तक नगर निगम में भाजपा ही बहुमत में रही है। भाजपा के गढ़ को भेद पाने में कांग्रेस सफल नहीं हुई और इस चुनाव में तो केवल 18 वार्डों में सिमट कर रह गई जो अब तक का सबसे लचर प्रदर्शन है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने बेहतरीन चुनावी प्रबंधन किया जबकि प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस टिकट वितरण में कुप्रबंधन और धड़ेबाजी में उलझकर रह गई। भाजपा में नेताओं की सक्रियता और एकजुटता वहीं कांग्रेस की धड़ेबाजी और संगठन के बिना नेतृत्वहीनता का असर पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और परिणाम में स्पष्ट दिखाई दिया।

2000 में हुए चुनाव में भी भाजपा ने नगर परिषद में बोर्ड पर कब्जा कायम रखा और अनिता भदेल सभापति पद पर आसीन हुई जो उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत थी। भदेल इस पद पर रहते हुए ही विधायक बनीं और ऐसे में शेष कार्यकाल के लिए सरोज जाटव ने सभापति पद की जिम्मेदारी संभाली।

भाजपा की जीत के 4 फॉर्मूले

एकजुटता
भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार एकजुटता का परिचय दिया और अंदरखाने में क्या हो रहा है, यह कही भी बाहर जाहिर नहीं होने दिया।
अनुशासन
पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने अनुशासन का पूरा ध्यान रखा। पार्टी में किसी भी स्तर पर बयानबाजी और पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य नहीं हुआ।
प्रबंधन
भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने बेहतरीन प्रबंधन किया और प्रभारी से लेकर ब्लॉक स्तर के नेता व कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी, जिससे चुनाव से जुड़े सभी काम समयबद्ध रूप से पूरे हुए।
टिकट वितरण
टिकट वितरण में स्थानीय विधायकाें को पूरी तवज्जो दी गई और बाहरी नेताअों की दखलंदाजी कम से कम रही। इससे विधायकों की प्रतिष्ठा भी जुड़ गई और उन्होंने पूरी सक्रियता से कार्य किया।

वर्ष 2015 में गहलोत और शेखावत को तीस-तीस वोट मिले, लॉटरी से निकाला गया परिणाम
1990 से पहले निकायों चुनावों में सालों तक रोक लगी रही और तत्कालीन मुख्यमंत्री भैंरोसिंह शेखावत ने चुनाव शुरू करवाए। 1990 में भाजपा का बोर्ड बना और रतनलाल यादव सभापति चुने गए। 1995 में भाजपा के कद्दावर नेता रहे वीरकुमार सभापति बने, उनका शानदार कार्यकाल रहा। 2000 में हुए चुनाव में भी भाजपा ने नगर परिषद में बोर्ड पर कब्जा कायम रखा और अनिता भदेल सभापति पद पर आसीन हुई जो उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत थी।

भदेल इस पद पर रहते हुए ही विधायक बनीं और ऐसे में शेष कार्यकाल के लिए सरोज जाटव ने सभापति पद की जिम्मेदारी संभाली। 2005 में हुए चुनाव में धर्मेंद्र गहलोत सभापति बने और पांच साल का कार्यकाल पूरा किया। 2010 में हुए चुनाव कुछ अलग थे और नगर परिषद से नगर निगम का दर्जा मिल चुका था वहीं कांग्रेस सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में संशोधन कर मेयर का चुनाव सीधी निर्वाचन प्रणाली से करवाया। इस चुनाव में मेयर पद पर कांग्रेस के कमल बाकोलिया ने भाजपा के मौजूदा शहर अध्यक्ष डॉ. प्रियशील हाड़ा को शिकस्त दी लेकिन पार्षदों का संख्या बल भाजपा के ही पक्ष में रहा।

2015 में एक बार फिर भाजपा ने पुराना प्रदर्शन दोहराते हुए 60 में से 31 वार्डों में जीत हासिल कर ली और भाजपा बोर्ड बनना तय हो गया लेकिन भाजपा के सुरेंद्र सिहं शेखावत ने भाजपा के मेयर पद के अधिकृत उम्मीदवार धर्मेंद्र गहलोत के सामने ताल ठोक दी और कांग्रेस को इसमें एक अवसर नजर आया। कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह शेखावत को समर्थन दे दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि गहलोत और शेखावत को तीस-तीस वोट मिले। लॉटरी के जरिये परिणाम निकाला गया और गहलोत मेयर पद पर आसीन हुए। इस तरह लगातार तीस साल से भाजपा की जीत का सिलसिला कांग्रेस तोड़ नहीं पाई है उलटे पार्टी का ग्राफ गिरता ही गया।

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