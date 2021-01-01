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अंदरकाेट क्षेत्र में पहली बार थी जीत की उम्मीद:भाजपा का मुस्लिम कार्ड फेल, 7 में से एक भी मुस्लिम भाजपा से नहीं

सादिक अली | अजमेर2 घंटे पहले
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नगर निगम चुनाव में भाजपा का मुस्लिम कार्ड फेल हाे गया। मुस्लिम बाहुल्य वार्ड 11, 12, 13 में कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे, तब भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया था। भाजपा ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतारे लेकिन इस बार भी इन वार्डों में भाजपा का खाता नहीं खुला।

यहां निर्दलीयों ने जीत हासिल की। नगर निगम में सात में से 5 मुस्लिम प्रत्याशी निर्दलीय जीते हैं। टिकट वितरण के समय कांग्रेस ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में प्रत्याशी नहीं उतार कर भाजपा काे मुद्दा दिया था। भाजपा को उम्मीद थी कि तीनाें मुस्लिम बाहुल्य वार्डाें में भाजपा का खाता खुल जाएगा, लेकिन यहां निर्दलीयों ने भाजपा की उम्मीद काे ताेड़ दिया। वार्ड 11 से निर्दलीय अजहर खान जीत गए।

अंदरकाेट क्षेत्र में पहली बार थी जीत की उम्मीद
वार्ड 11 से भाजपा प्रत्याशी शहजाद खान पांचवे नंबर पर रही। महज 138 वाेट मिले। शेष दाे स्थानाें पर भी निर्दलीय उम्मीदवार ही रहे। वार्ड 12 में निर्दलीय शाहजहां बीबी चुनाव जीतीं। भाजपा प्रत्याशी जेबानाज 6वें नंबर पर रहीं। वार्ड 13 में निर्दलीय माेहम्मद शाकिर चुनाव जीते। भाजपा के माेहम्मद ताैफीक 8वें नंबर पर रहें। वार्ड 30 से निर्दलीय उम्मीदवार माेहम्मद वसीम चुनाव जीते हैं। भाजपा के प्रत्याशी गाेरधन गुर्जर यहां तीसरे नंबर पर रहे हैं। वार्ड नंबर 33 में निर्दलीय उम्मीदवार जावेद खान चुनाव जीते हैं। यहां भाजपा के गणेश सिंह रावत ने उन्हें टक्कर दी लेकिन चुनाव नहीं जीत सके।

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