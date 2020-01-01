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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड:बोर्ड परीक्षा 2021; 10वीं और 12वीं के परीक्षा आवेदन में किए जा सकेंगे ऑनलाइन संशोधन

अजमेरएक घंटा पहले
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  • त्रुटियों को सुधारने का निःशुल्क अवसर 1 से 13 फरवरी तक मिलेगा

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी आवेदन पत्रों में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। इस संबंध में बोर्ड की ओर से बुधवार को दिशा निर्देश जारी किए गए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में रही त्रुटियों को सुधारने का निःशुल्क अवसर 1 से 13 फरवरी, 2021 तक मिलेगा।

ऐसे होगा संशोधन

ऑनलाइन संशोधन के लिए शाला प्रधान पूर्व प्रदत आई.डी./ पासवर्ड टाईप कर वेबसाईट खोलें। आवेदन पत्र के बाएं कोने में स्थित आवेदन पत्र क्रमांक को टाईप करें, तत्पश्चात् जो संशोधन अपेक्षित है, सावधानी पूर्वक करें। संशोधन पश्चात् लाॅक करें तथा संशोधन प्रपत्र मुद्रित करें। एक बार लॉक करने के पश्चात् दोबारा किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। प्रत्येक परीक्षार्थी का संशोधन अलग अलग करना है। इस संशोधन प्रपत्र की एक प्रति अपने पास रखते हुए दूसरी प्रति बोर्ड को स्पीड - पोस्ट से भेजनी है।

ये संशोधन ऑनलाइन हो सकेंगे

पिता व माता के नाम (केवल स्पेलिंग), लिंग, माध्यम, बी.पी.एल., जाति श्रेणी, पता व फोन नम्बर, अन्य (टोकन शुल्क वाले अभ्यर्थी को छोड़कर) , श्रेणी, पूर्व शैक्षणिक योग्यता, फोटो तथा हस्ताक्षर स्केनिंग , पात्रता प्रमाण पत्र क्रमांक/दिनांक आदि।

ये संशोधन नहीं होंगे

  • परीक्षार्थी के नाम एवं जन्मतिथि में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
  • प्रायोगिक विषय जिनमें प्रायोगिक शुल्क अपेक्षित है। उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अतिरिक्त विषय नहीं जोड़ा जा सकेगा।
  • वर्ग परिवर्तन/प्रायोगिक विषय के कारण संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
  • ऐसे सभी संशोधन जिनमें अतिरिक्त शुल्क अपेक्षित हो, उनमे ऑनलाइन संशोधन नहीं होंगे।

18 जनवरी तक भरे गए थे फाॅर्म

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साल 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 18 जनवरी थी। इसमें करीब 21 लाख से भी अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किए।

परीक्षा मई में कराने पर विचार

बोर्ड की परीक्षा 15 मई से 15 जून के बीच कराने पर विचार किया जा रहा है, हालांकि अभी तिथि तय नहीं की गई है।

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