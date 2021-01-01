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पेट्राेलपंप अग्निकांड:बीपीसीएल के इंजीनियर की भी माैत; अब तक 4 माैतें, तीन की हालात गंभीर

अजमेर2 घंटे पहले
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सौरभ जैन। - Dainik Bhaskar
सौरभ जैन।

आदर्शनगर थाना इलाका स्थित परबतपुरा बाइपास पर पिछले दिनाें खालसा पेट्राेल पंप पर हुए भीषण हादसे के शिकार बीपीसीएल के इंजीनियर साैरभ जैन ने रविवार काे जेएलएन अस्पताल में दम ताेड़ दिया। पुलिस ने पाेस्टमार्टम करवाकर शव परिजनाें काे साैंप दिया।

थानाप्रभारी हेमराज मूंड के मुताबिक सीकर निवासी हाल वैशाली नगर निवासी साैरभ जैन पुत्र सकेश जैन बीपीसीएल में इंजीनियर था। हादसे में वाहन चालक शब्बीर माैके पर ही जिंदा जलकर माैत का शिकार हाे गया, जबकि पंप मालिक, उसके पुत्र सहित 9 लाेग गंभीर झुलस गए थे। सभी काे जेएलएन की बर्न यूनिट में भर्ती कराया था। इनमें से आदर्शनगर निवासी जतिन दुआ, तबीजी निवासी माेहम्मद ताबीस और शब्बीर की माैत हाे चुकी है, जबकि इकबाल, इस्माइल खान, रवि कुमार उर्फ लवली, पंप मालिक सुरेंद्र सिंह, लतेश और अशाेक का उपचार हो रहा है। इकबाल की हालात गंभीर है। अशाेक औैर सुरेंद्रसिंह काे जेएलएन से दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। संबंधित कंपनियाें के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है।

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