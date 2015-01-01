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धनतेरस पर मंदी से उबरे बाजार:सुबह से ही छाई रौनक, अच्छी बिक्री से व्यापारियों को राहत

अजमेर8 मिनट पहले
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अजमेर के नया बाजार में एक दुकान पर खरीदारी करते ग्राहक।
  • कोरोना का दिखा असर, गत साल के मुकाबले इस साल कम बिक्री की उम्मीद

कोरोना के कारण बीते कुछ माह से चल रही अजमेर के बाजारों में चल रही मंदी धनतेरस पर नजर नहीं आई और ऐसे में व्यापारियों ने राहत महसूस की। खरीदारी के लिए धनतेरस को शुभ मानने वाले ग्राहकों की सुबह से ही बाजार में भीड होने से रौनक देखी गई। व्यापारियों को उम्मीद है कि शाम तक ग्राहकी बढेगी, लेकिन उनका मानना है कि कोरोना के कारण बीते साल के मुकाबले इस साल बिक्री कम ही होगी।

सजी बर्तनों की दुकान व बाजार।
सजी बर्तनों की दुकान व बाजार।

बाजार में सुबह से ही ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो गई। दोपहर के समय बाजारों में भीड भी नजर आई। अजमेर के नया बाजार, मदार गेट, कचहरी रोड, रेलवे स्टेशन रोड, चूडी बाजार, वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक सजावट की गई। लक्ष्मी पूजन की तैयारियों से जुड़ी सामग्री से लेकर बर्तन, आभूषण, कपड़ा, इलेक्ट्राेनिक्स सामान, सौंदर्य प्रसाधन और तमाम तरह के सजावटी सामानों की खरीददारी की जा रही है।

फुटपाथ पर लक्ष्मी पूजन के सामान की सजी दुकानें
फुटपाथ पर लक्ष्मी पूजन के सामान की सजी दुकानें

कोरोना के कारण काफी समय से व्यापारियों का व्यवसाय मंदा पडा था। ग्राहकों के इंतजार में मायूस बैठे दुकानदारों के चेहरे पर धनतेरस के दिन चमक नजर आई। सुबह से ही ग्राहकेां की तादाद को देखते हुए अच्छा व्यवसाय होने की व्यापारियों को उम्मीद है, लेकिन कोरोना के कारण व्यवसाइयों का कारोबार गत साल के मुकाबले कम रहने की उम्मीद है।

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