पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परिवारजन से अभद्रता:इलाज में लापरवाही से माैत के मामले में डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा,मृतक की पत्नी की ओर से दायर इस्तगासे पर अदालत ने दिए मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश

अजमेरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के दाैरान लापरवाही से एक व्यक्ति की माैत और इसके बाद उसके परिवारजन से अभद्रता व धमकी देने के मामले में अदालत ने डाॅ खुशबु जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। अदालत के समक्ष मृतक की पत्नी शिव काॅलाेनी पहाड़गंज निवासी प्रभाष भटनागर की पत्नी सरिता ने वकील प्रीतम सिंह साेनी और जिनेश साेनी के जरिये इस्तगासा दायर किया था।

आईपीसी की धारा 406, 411, 304, 304ए, 385, 504, 506, 120 बी के तहत आराेप लगाए हैं। दायर इस्तगासे में परिवादिया ने जेएलएन अस्पताल की रेजिडेंट डाॅक्टर खुशबू जैन सहित उनके स्टाफ के उपेक्षापूर्ण व्यवहार और लापरवाही तथा आपराधिक मंशा से किए गए कार्य की वजह से उनके पति की 27 अक्टूबर काे मृत्यु हाे गई। पुलिस व प्रशासन चिकित्सकाें के दबाव में आकर परिवादी पक्ष की रिपाेर्ट दर्ज नहीं कर रहा था

इसलिए अदालत में इस्तगासा पेश किया है। परिवादिया का आराेप है कि उनके पति की प्रभाष भटनागर काे जेएलएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। स्थिति गंभीर हाेने व सांस लेने में तकलीफ हाेने पर डाॅक्टराें काे तत्काल इलाज के लिए कहा लेकिन माैके पर माैजूद डॉक्टर खुशबू जैन और उनके स्टाफ ने इस ओर ध्यान देने की बजाय उनसे अभद्रता की। समय पर उचित इलाज नहीं मिलने से प्रभाष भटनागर की मृत्यु हाे गई। इसके बाद परिवारजन काे धमकियां दी गई और कहा कि विराेध किया ताे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें