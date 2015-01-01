पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अजमेर में लगेंगे ऑटोमेटिक ट्रैफिक कन्ट्रोल सिस्टम:सुगम होगा शहर का यातायात, जाम से मिल सकेगी निजात

12 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
ऑटोमेटिक ट्रैफिक कन्ट्रोल सिस्टम
  • 20 नबंवर को खोली जाएगी 3.30 करोड़ की निविदा

अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की यातायात व्यवस्था को स्मार्ट बनाया जाएगा। विभिन्न चौराहों एवं तिराहों पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक कन्ट्रोल सिस्टम लगाए जाएंगे। नए सिस्टम के लगने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था सुगम होगी और वाहन चालकों को जाम से भी मुक्ति मिल सकेगी। 20 नबंवर को 3.30 करोड़ की लागत से ऑटोमेटिक सिग्नल लगाने के कार्य की निविदा खोली जाएगी। वर्तमान में अजमेर स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों के तहत 17 चौराहे – तिराहे एवं आरएसआरडीसी के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के तहत 4 चौराहों का ज्योमेटरिक इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त शेष 11 जंक्शन का भी प्रथक से सुधार किया जाएगा। शहर के 30 जक्शन पर ऑटोमेटिक ट्रेफिक कंट्रोल सिग्नल सिस्टम लगाने के कार्य की निविदा प्राप्त करने से पूर्व निविदाताओं की प्री बिड मीटिंग आयोजित की जा चुकी है।

जेब्ररा कॉसिंग के लिए मिलेगा सिग्नल
यातायात की नयी व्यवस्था के तहत चौराहों पर जेब्ररा क्रॉसिंग की सुविधा मिलेगी। पैदल चलने वाले राहगीरों को जेब्ररा क्रॉसिंग के लिए सिग्नल मिलेगा। बिना किसी परेशानी के वे सड़क क्रॉस कर सकेंगे।

ये है प्रमुख चौराहा, जहां लगाए जाएंगे सिस्टम
शहर के प्रमुख चौराहों को सूची तैयार की गई है। प्रमुख रूप से गांधी भवन, क्लॉक टावर, आगरागेट, सूचना केंद्र चौराहा, बजरंगगढ़ चौराहा, महावीर सर्किल, पुलिस लाइन चौराहा, राजा साइकिल चौराहा, रामगंज चुंगी नाका चौराहा, परबतपुरा चौराहा, जीसीए चौराहा, अलवर गेट चौराहा, इंडिया मोटर सर्किल चौराहा प्रमुख है जहां पर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लगाया जाएगा।

ये है प्रमुख तिराहा जहां लगेंगे सिस्टम
इसी प्रकार शहर के तिराहों की भी सूची तैयार की गई है। प्रमुख रूप से जवाहर रंगमंच तिराहा, सावित्री तिराहा, सेशन कोर्ट तिराहा, पुरानी चौपाटी तिराहा, माकड़वाली तिराहा, आनासागर पुलिस चौकी तिराहा, रीजनल कॉलेज तिराहा, केंद्रीय कारागृह तिराहा, यूनिवर्सिटी तिराहा, 9 नंबर पेट्रोल पंप तिराहा, लव कुश उद्यान तिराहा, मित्तल हॉस्पिटल तिराहा, रामनगर तिराहा, अबेडकर सर्किल तिराहा और पुराना आरपीएससी तिराहा शाामिल है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंजयपुर में 100 की स्पीड से ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को टक्कर मारी, 30 फीट दूर मकान की छत पर गिरा, मौत - राजस्थान - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें