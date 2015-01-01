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अजमेर सम्भागीय आयुक्त ने किया निरीक्षण:आते जाते समय बंद करें वार्डों के दरवाजे, खुले नहीं रखें

17 मिनट पहले
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अजमेर सम्भागीय आयुक्त ने किया निरीक्षण
  • जेएलएन चिकित्सालय की व्यवस्थाएं देखी, दिए ​आवश्यक दिशा निर्देश

अजमेर की सम्भागीय आयुक्त वीणा प्रधान ने शुक्रवार दोपहर को जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कोविड सहित अन्य वार्डों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश व सुझाव भी दिए। शुक्रवार को दोपहर करीब बारह बजे प्रधान अस्पताल पहुंची, यहां मेडिकल कॉलेज सहित अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य का अवलोकन किया। साथ ही अस्पताल के कोविड वार्ड सहित अन्य वार्ड, आॅक्सीजन प्लान्ट, आउट डोर आदि का निरीक्षण किया। प्रधान ने साथ में मौजूद अतिरिक्त प्रीसीपल डा. एस.के.भास्कर व अधीक्षक डॉ. अनिल जैन को सुझाव व निर्देश दिए कि कोविड में सावधानी बरतें, आते जाते समय वार्डों के दरवाजे बंद करें और खुले नहीं रखे। प्रधान ने मोर्चरी सहित अन्य भवन भी देखे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही दर्ज मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चल रहे रेजीडेंट व नर्सिंगकर्मियों के विरोध पर प्रधान ने कहा कि जो भी मांग होगी, उसका उचित हल पता कर निकाला जाएगा।

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