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राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण:सीएम आज ऑनलाइन देंगे अजमेर डिस्कॉम क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली का तोहफा

अजमेर15 मिनट पहले
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  • होने के मौके पर विद्युत ग्रिड सबस्टेशन के 4.21 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, 17.57 करोड़ रुपयों के 11 प्रोजेक्ट्स का हाेगा लोकार्पण

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को अजमेर डिस्कॉम के लाखों उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति का तोहफा देंगे। मुख्यमंत्री द्वारा अजमेर डिस्कॉम के 22 करोड़ के 15 विकास कार्यों का ऑनलाइन लोकार्पण औैर शिलान्यास किया जाएगा। प्रबंध निदेशक वीएस भाटी ने बताया कि राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विद्युत ग्रिड सब स्टेशन के 4.21 करोड़ रुपयों के 4 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास औैर 17.57 करोड़ रुपयों के 11 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण होगा। इन सभी विद्युत ग्रिड सबस्टेशनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लाखों उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति की गुणवता में सुधार एवं विद्युत छीजत में कमी आएगी।

भाटी ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम चित्तौडगढ़ जिले के केलझर, देवरी, अभयपुर औैर न्यूकोर्ट में 33/11 केवी विद्युत ग्रिड सब स्टेशन के प्रोजेक्ट्स लगाएगा। इससे केलझर, भूंगडिया, मेवासा, वांदा, बावडी खेडा, देव डूंगरी, जवासिया, मानपुरिया, आमलीखेडा, देवरी, घाघसा, रिठोला, अभयपुर, एकलिंगपुरा, मायराघटा, गलियामाल, बरखेडा, अम्बोवेरी, मगोदडा, भादीखेडा, पंचुंडल, वडी का खेडा, वालपदमनी विहार, रतन विहार, मधुबन क्षेत्र, पंचवटी, कच्ची बस्ती, पंचवटी, प्रतापनगर औैर हाउसिंग बोर्ड के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति में सुधार के साथ-साथ गुणवत्ता वाली निर्बाध विद्युत आपूर्ति दी जाएगी।

उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति : भाटी ने बताया कि इसी तरह चित्तौडगढ़ जिले के सिन्दावाडी तथा चिक्सी में जहाजपुर (भीलवाडा) के अमलदा व गंगथला में भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ व मांडल में, बांसवाड़ा के घटोल में राजसमंद के नाथद्वारा में, सीकर के धोद में औैर उदयपुर के मावली ( गोवर्धनपुरा) में 33/11 केवी के विद्युत ग्रिड सब स्टेशनों का लोकार्पण किया जाएगा। इन सभी की कुल लागत 17.57 करोड़ रुपए है। इस लोकार्पण के पश्चात लगभग 30 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में और भी अधिक से अधिक 33/11 केवी विद्युत ग्रिड सब स्टेशन लगाकर अजमेर डिस्कॉम अपने सभी उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाएगा।

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