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शाेक:कांग्रेस नेता ललित भाटी पंचतत्व में विलीन, सीएम गहलाेत सहित नेताओं ने शाेक जताया

अजमेर9 मिनट पहले
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ललित भाटी का आशागंज स्थित माेक्षधाम में दाह संस्कार किया गया।

कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री ललित भाटी का बुधवार देर रात निधन हाे गया, गुुरुवार काे यहां आशागंज स्थित माेक्षधाम में दाह संस्कार किया गया। काेराेना संक्रमण के चलते तय गाइड लाइन के अनुसार दाह संस्कार में भाटी के नजदीकी परिवारजन और मित्र ही माैजूद रहे। 61 वर्षीय ललित भाटी कुछ दिन से कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे, उन्हें मंगलवार देर रात सांस की तकलीफ होने के बाद जेएलएन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। इलाज के दाैरान उनकी तबीयत बिगड़ गई और वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उनकाे बचाया नहीं जा सका। भाटी के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा तीन पुत्र हैं।

परिवार के अन्य लाेग भी काेराेना संक्रमित हैं। गुरुवार काे आशागंज स्थित श्मशान स्थल पर कांग्रेस नेता नाैरत गुर्जर व भाजपा नेता व पू्र्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत माैजूद रहे। भाटी के पुत्राें ने उन्हें मुखाग्नि दी, वहीं उनकी बहनें भी पहुंचीं। हालांकि, कांग्रेस नेता व उनके भाई हेमंत भाटी सहित उनके दूसरे भाई दाह संस्कार के दाैरान नजर नहीं आए।
सीएम ने प्रकट की संवेदना
मुख्यमंत्री गहलाेत ने ललित भाटी के निधन पर उनके परिवारजन काे संदेश भेजकर संवेदना प्रकट की है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित भाटी कई वर्षाें से गहलाेत के नजदीकी रहे हैं। वहीं मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि यह पार्टी ही नहीं बल्कि उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। चिकित्सा मंत्री डाॅ. रघु शर्मा ने भाटी के असामयिक निधन पर दुख जताया। मंत्री प्रमाेद जैन भाया ने कहा कि पार्टी ने कुशल वक्ता व बेहतरीन राजनीतिज्ञ खाे दिया है।

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