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पुष्कर से खबर:श्मशान स्थल दूर होने पर रास्ते में ही कर दिया अंतिम संस्कार

अजमेरएक घंटा पहले
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डाबला की ढाणी में समझाइश करती पुलिस।

नजदीकी ग्राम सूरजकुंड स्थित डाबला की ढाणी में श्मशान स्थल दूर होने तथा श्मशान का रास्ता अवरुद्ध होने के कारण शुक्रवार को एक बुजुर्ग के शव का परिजनों ने आम रास्ते में ही दाह संस्कार कर दिया। जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। क्षेत्रवासियों ने आपत्ति जताते हुए मृतक के पुत्रों व दाह संस्कार में शामिल रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। फिलहाल समझाइश के बाद मामला शांत हो गया है।

पुलिस के अनुसार सूरजकुंड स्थित डाबला की ढाणी निवासी वृद्ध मांदू सिंह रावत का शुक्रवार को निधन हो गया था। श्मशान स्थल गांव से दूर होने तथा श्मशान के रास्ता बंद होने के कारण मृतक के पुत्रों व परिजनों ने गांव के आम रास्ते पर शव का दाह संस्कार कर दिया।

इस पर आपत्ति जताते हुए गोवलिया निवासी गुमान सिंह रावत ने मृतक के पुत्र पाबू सिंह, प्रभु सिंह, रघुनाथ सिंह, कालू सिंह समेत 10-15 अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी। थानाधिकारी राजेश मीणा, एएसआई रामकुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा बैठक आयोजित कर समझाइश की। मृतक के परिजनों ने बताया कि मौजूदा श्मशान गांव से दूर है। कुछ दिनों पूर्व श्मशान के रास्तेे को बंद कर दिया गया। ग्रामीणों की सहमति से रास्ते के पास दाह संस्कार किया।

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