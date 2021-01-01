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एनपीसीडीसीएस की रिव्यू मीटिंग:जिले के तीस साल से अधिक उम्र के लाेगाें का डाटा पाेर्टल पर होगा अपडेट

अजमेर3 घंटे पहले
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  • किस शहर में कौन है बीमार, पोर्टल पर रहेगी जानकारी

अजमेर जिले के तीस साल से अधिक उम्र के लाेगाें का डाटा चिकित्सा विभाग के पाेर्टल पर अपडेट रहेगा। विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस डाटा मेें संबंधित व्यक्ति काे क्या बीमारी है, कब से उपचार चल रहा है। किस चिकित्सक काे कब दिखाया। दवाओं का क्या असर रहा। इन सब की जानकारी रहेगी।

डाटा एक जगह रहने पर विभाग देख सकेगा कि किस ब्लाॅक या क्षेत्र में किस बीमारी के लाेग अधिक रह रहे हैं ताकि उस ओर विशेष अभियान चलाया जा सके। इसके लिए बुधवार काे रीट कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सीएमएओ डाॅ. केके सोनी ने की।

बैठक में बीसीएमओ, बीपीएम सहित 39 शहरी डिस्पेन्सरियो के चिकित्सा अधिकारी, डीईओ, पीएचएम माैजूद थे। जयपुर से प्रशिक्षण के लिए आए दीपेन्द्र सिंह, डाॅ. श्रीराम डीपीसी ने पीपीटी से प्रशिक्षण दिया। बैठक में एनसीडी कार्यक्रम का रिव्यू भी लिया गया। डाॅ. आर एस किराड़िया ने रिव्यू रिपोर्टिग लेने के साथ ही समय पर जानकारी देने के लिए पाबंद किया।

वहीं सरकार की याेजनाओं से अामजन काे लाभांवित करने के भी निर्देश दिए। आरसीएचओ डाॅ. शिंदे स्वाति ने इंफेक्क्षन मैनेजमेंट एनवायरमेंट प्लान व बायोमेडिकल वेस्ट पर्यावरण प्रदूषण कंट्राेल काे लेकर जानकारी दी। सार्स कार्यक्रम के तहत 0 से 5 साल के नवजाताें काे निमाेनिया से बचाव व चिकित्सक से सलाह लेने के लिए डाेर टू डाेर अभियान चलाकर बताने की बात कही।

इस माैके पर सीएमएचओ डाॅ. सोनी व एडिशनल सीएमएचओ डाॅ. एस एस जोधा ने एपिडिमियोलोजिस्ट मुकेश खोरवाल, सलाहकार(फ्लोरोसिस) जितेन्द्र हरचंदानी, अनिल जैथलिया, शिखर जैन, डाॅ. योगेश, डाॅ. रजनी मीणा सहित अन्य कार्मिको को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।

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