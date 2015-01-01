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करंट से मौत:पावर हाउस में ग्रिड पाेल पर लटका मिला अस्थाई कर्मचारी का शव, करंट की चपेट में आने से माैत

अजमेर2 घंटे पहले
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चंद्रवरदाई नगर स्थित पावर हाउस पर करंट की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई, शव को ग्रिड पोल से उतारते कर्मी। मृतक का आई आर्ड।
  • चंद्रवरदाई नगर पावर हाउस पर हुआ हादसा,तड़के करीब साढ़े तीन बजे

चंद्रवरदाई नगर पावर हाउस पर करंट की चपेट में आने से एक कर्मचारी की माैत हाे गई। उसका शव ग्रिड के पाेल पर लटका मिला। माना जा रहा है कि तड़के करीब साढ़े तीन बजे हादसा हुआ है। इलाके के लाेगाें ने पावर हाउस से विद्युत लाइन में स्पार्किंग और धमाके की आवाज सुनी थी। मृतक प्राइवेट ठेकेदार फर्म का कर्मचारी था।

यह रहस्य बना हुआ है कि मृतक की ड्यूटी हजारी बाग पावर हाउस में थी, लेकिन वह रात काे चंद्रवरदाई नगर पावर हाउस में किन परिस्थतियों में पहुंचा। गुरुवार सुबह युवक का शव ट्रांसफार्मर पर लटका होने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। रामगंज पुलिस दल, टाटा पावर और डिस्काॅम की टीम मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जांच की। प्रारंभिक ताैर पर माैत का कारण करंट माना गया है। मृतक की शिनाख्त नसीराबाद इलाके का निवासी सायर के ताैर पर हुई है। वह टाटा पावर कंपनी का लाइनमैन था। हादसे के कारण की पुलिस जांच कर रही है।

अवकाश पर हाेने के बावजूद पावर हाउस में क्यों पहुंचा?

रामगंज थाना प्रभारी सत्येन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि मृतक 25 वर्षीय सायर टाटा पावर कंपनी का अस्थाई कर्मचारी था। कंपनी अधिकारियाें ने जानकारी दी है कि सायर बुधवार काे अवकाश पर था। इसके बावजूद वह चंद्रवरदाई नगर पावर हाउस में क्याें पहुंचा? यह सवाल रहस्य बना हुआ है। घटनास्थल पर पीतल की राॅड और अन्य उपकरण और थैला मिला है। माना जा रहा है कि मृतक चाेरी-छिपे पावर हाउस के ग्रिड पाेल से काॅपर की राॅड और अन्य कीमती सामान खाेल रहा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इधर, टाटा पावर के रिजनल हेड आलाेक श्रीवास्तव ने बताया कि चंद्रवरदाई पावर हाउस पर काेई कर्मचारी नहीं रहता है। पावर हाउस का गेट ही रिमाेट से खुलता है। मृतक कर्मचारी की ड्यूटी वहां नहीं थी, वह किन परिस्थतियों में वहां पहुंचा ये शक का कारण है। उन्हाेंने कहा कि मृतक ने पीतल की प्लेटें भी खाेली थी।

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