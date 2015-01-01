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  • Dhanvantari For Arogya And Worship Of Kubera For Prosperity, Will Be Celebrated Today On Thursday Night At 9.30 Pm Due To Udayat

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कुबेर की उपासना:आरोग्य के लिए धनवंतरी और संपन्नता के लिए कुबेर की उपासना,गुरुवार रात 9.30 बजे आई त्रयोदशी तिथि, उदियात के कारण आज मनाएंगे

अजमेर41 मिनट पहले
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शहर के प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी

आरोग्यदाता भगवान धनवंतरी की जयंती यानी धनतेरस शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन कुबेर देव और भगवान लक्ष्मीनारायण की आराधना का भी विशेष दिन है।धनतेरस 13 नवंबर को मनाए जाने का कारण तेरस की तिथि का उदियात (सूर्यदेव की साक्षी) में आना है। अजमेर निर्णय सागर पंचांग की मान्यता अधिक है। निर्णय सागर सहित अन्य पंचांगों के मुताबिक धनतेरस 13 नवंबर को मनाए जाएगी।

12 नंवबर को रात 9.30 बजे से तेरस की तिथि आ जाएगी, जो कि 13 नवंबर को शाम 5.59 बजे तक रहेगी। इसके बाद रूप चतुर्दशी लग जाएगी, जो कि 14 नवंबर को दोपहर 2.17 बजे तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या लग जाएगी और लक्ष्मी पूजन होगा। मालूम हो कि धनतेरस के दिन धातु, रत्न, आभूषण, बर्तन सहित अन्य सामग्री खरीदने का चलन है।

धनवंतरी, कुबेर देव और लक्ष्मी-विष्णु के उपासना का दिन

वैशाली इनकम टैक्स कॉलोनी स्थित श्री सिद्देश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पं.विष्णु दाधीच का कहना है कि धनतेरस पर आरोग्यता के देव भगवान धनवंतरी के पूजन का खास महत्व है। इनके पूजन से आरोग्यता मिलती है, रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा इस दिन धन-धान्य देने वाले कुबेर देव का पूजन खाता-बही के साथ किए जाने का प्रावधान है। इस शुभ दिन में संध्या एवं रात्रि वेला में भगवान विष्णु एवं महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री गोपाल सहस्त्रनाम एवं श्री सूक्तम के पाठ करने का महत्व है। इस दिन की गई आराधना से आरोग्यता, संपन्नता और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।

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