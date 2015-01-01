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अजमेर में बदहाल यातायात:जाम में परेशान अवाम, चरमराई यातायात व्यवस्था

अजमेर35 मिनट पहले
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एलीवेटेड रोड निर्माण कार्य के कारण ऐसे दिनभर लगता है जाम
  • कचहरी रोड, स्टेशन रोड व पृथ्वीराज मार्ग पर परेशानी
  • एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के कारण हुए ऐसे हालात

अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए बनाए जा रहे एलीवेटेड रोड के कारण वर्तमान में यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। शहर के कचहरी रोड, स्टेशन रोड, मार्टिंडल ब्रिज, पृथ्वीराज मार्ग पर चल रहे एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के कारण दिनभर जाम के हालात बन रहते हैं। वाहन चालकों सहित दफ्तरों तथा प्रतिष्ठानाें तक पहुंचने वाले कर्मचारियों, व्यापारियों सहित आम नागरिकों काे आवागमन में परेशानी हाे रही है। जाम के कारण करीब तीन किलोमीटर के इस मार्ग पर चल रहे काम के कारण यहां से गुजरने में वाहन चालकों का आधा घंटा पूरा हो जाता है।

अगले साल जून मेें पूरा होगा निर्माण काम

यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करीब 220 करोड़ की लागत से एलीवेटेड रोड का काम जून 2018 में शुरू हुआ था। एलीवेटेड रोड की लंबाई 2.6 किलोमीटर होगी। वाई आकार का बनने वाला एलीवेटेड रोड फोर लेन मार्टिंडल ब्रिज से गांधी भवन और गांधी भवन से आगरा गेट तक होगा। इसी प्रकार टू लेन पुरानी आरपीएससी से गांधी भवन तक आगरा गेट से महावीर सर्किल तक बनाया जाएगा। यह कार्य जून 2021 तक काम पूरा होने की संभावना है।

जाम में उलझे वाहन चालक
जाम में उलझे वाहन चालक

व्यपारियों का धंधा हुआ चौपट

जाम के कारण इन मार्गों पर कोई ग्राहक रूकना ही नहीं चाहता और ऐसे में व्यापारियों का धंधा चौपट हो रहा है। कचहरी रोड व्यापारी एसोसिएशन के सचिव किशोर टेकवानी ने बताया कि पिछले साल भी दीवाली पर कोई धंधा नहीं हुआ और इस बार भी वैसे ही हालात रहे। कचहरी रोड पर यातायात पुलिस का भी कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में हर समय जाम के हालात बने रहते है। यहां उडने वाली धूल मिटृटी से जीना ही दुश्वार हो गया है। जब तक काम चलता है पुलिस को सुचारू यातायात की व्यवस्था करनी चा​हिए।

कचहरी रोड पर लगा जाम
कचहरी रोड पर लगा जाम

वाहन चलते नहीं, रेंगते है यहां

वाहन चालक आदर्श नगर निवासी रघुवीरसिंह राजपूत ने बताया कि उनका आफिस वैशाली नगर में है और सुबह दस बजे आफिस पहुंचने के लिए घर से करीब एक घंटे पहले निकलना पडता है। तब जाकर पहुंचते है। यहां जाम के कारण वाहन चलते नहीं बल्कि रेंगते है। वाहन चालक राजीव शर्मा ने बताया कि काम चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो रास्ते आवागमन के लिए खुले है, उन पर तो खडडे आदि ठीक करने चाहिए ताकि आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो। इससे हादसों की सम्भावना भी बनी रहती है।

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