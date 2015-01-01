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पंचायती राज चुनाव:जिला प्रमुख : भाजपा में कई दावेदार कांग्रेस में अब तक साेच-विचार,दाेनाें जिला प्रमुख पद हासिल करने की कवायद में जुटी हैं

अजमेरएक घंटा पहले
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पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत हाेने वाले चुनावाें में ज्यादा से ज्यादा वार्डाें में जीत हासिल कर भाजपा और कांग्रेस दाेनाें जिला प्रमुख पद हासिल करने की कवायद में जुटी हैं। हालांकि जिला प्रमुख पद पर स्थिति चुनाव के बाद ही साफ होने के आसार हैं। भाजपा के इस पद के दावेदाराें की तादाद पांच से ज्यादा बताई जा रही है। जबकि कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खाेले हैं।

जिला परिषद सदस्याें के लिए नामांकन से पहले तक भाजपा में भी जिला प्रमुख पद के दावेदाराें की 12 से ज्यादा थी, लेकिन नामांकन के बाद भाजपा देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष प्राेफेसर बीपी सारस्वत सहित कई अन्य नेताओंं के नाम वापस लेने के बाद प्रमुख दावेदाराें की संख्या 4 से 5 तक रह गई है। हालांकि इनके अलावा भी कई प्रत्याशी दावा कर सकते हैं लेकिन फिलहाल जाे नाम चर्चा में हैं उनकी संख्या इतनी ही है। इसके

इतर कांग्रेस से अब तक किसी प्रमुख दावेदार का नाम सामने नहीं अाया है। पार्टी दावेदाराें के नामाें से पर्दा उठाए बिना पहले ज्यादा से ज्यादा वार्डों में जीत हासिल करने में जुटी है। भाजपा तय रणनीति के आधार पर चुनाव लड़ रही है। जाे भी सदस्य जीत कर आएगा उनमें से सदस्य और प्रदेश नेतृत्व जिसका भी नाम तय करेंगे वही जिला प्रमुख बनेगा। कांग्रेस जिस तरह से चुनाव में उतरी है उससे हमारी जीत और आसान हाे गई है। -देवीशंकर भूतड़ा, भाजपा देहात जिलाध्यक्ष

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