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कोविड-19:हुनर हाट का आयोजन नहीं होने से राज्य के दस्तकारों और कला शिल्पियों को नहीं मिल पा रहा प्लेटफार्म

अजमेर36 मिनट पहले
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  • जयपुर और कोटा में होने थे आयोजन, कोविड-19 के चलते अब आयोजन आगे टला

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय की ओर से लगाए जाने वाले हुनर हाट में राजस्थान के दस्तकारों व कला शिल्पियों को मौका नहीं मिल पा रहा है। कारण, मंत्रालय की ओर से जयपुर व कोटा में लगने वाले हुनर हाट कोविड-19 के चलते नहीं लग सके। अब जयपुर में जल्द ही नई तिथि तय की जाने की संभावना है।मंत्रालय की ओर से वेबसाइट पर 2020-21 में जयपुर व कोटा सहित देश के 11 प्रमुख शहरों में हुनर हाट के आयोजन प्रस्तावित जाने की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ये हुनर हाट 9 अक्टूबर से शुरू हो कर अगले साल 27 मार्च तक अलग-अलग तिथियों में देश के अलग-अलग शहरों में होने हैं।

इनमें जयपुर में हुनर हाट का आयोजन 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के चलते यहां आयोजन नहीं हो सका। कोटा में अगले साल 5 से 14 मार्च तक हुनर हाट का आयोजन प्रस्तावित है, लेकिन मंत्रालय अब पहले काेविड-19 की स्थिति की समीक्षा करेगा, इस के बाद ही इस बारे में अगला निर्णय लेगा। हुनरहाट के आयोजन समय पर होते तो प्रदेश के हस्तशिल्पियों व दस्तकारों को अपने उत्पाद प्रदर्शन व विक्रय का मौका मिल सकता था।

देश के 11 शहरों में हुनर हाट के आयोजन की थी तैयारी

देश के 11 शहरों में हुनर हाट के आयोजन की शुरुआत 9 से 18 अक्टूबर 2020 तक प्रयागराज में हुनर हाट के आयोजन के साथ होनी थी। इसके बाद अगला आयोजन 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जयपुर में होना था। लेकिन मंत्रालय इन शहरों में यह आयोजन नहीं कर पाया है। अभी फिलहाल दिल्ली में आयोजन हो रहा है।

इसी महीने में 7 से 15 नवंबर तक चंडीगढ़ में, 21 से 29 नवंबर तक इंदौर में और 22 से 31 दिसंबर तक मुंबई में आयोजन प्रस्तावित हैं। इनके बारे में भी अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। हालांकि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में एक दिन पूर्व ही इन शहरों के नाम लेकर आयोजन शीघ्र कराने की घोषणा जरूर की है।

इसके अलावा अगले साल में 8 से 12 जनवरी तक हैदराबाद में 23 से 30 जनवरी तक लखनऊ में, 13 से 21 फरवरी तक इंडिया गेट दिल्ली में, 20 से 28 फरवरी तक रांची में, 5 से 14 मार्च तक कोटा में और 20 से 27 मार्च तक सूरत या अहमदाबाद में हुनर हाट के आयोजन प्रस्तावित हैं। इनके बारे में भी मंत्रालय संभव है जल्द नया प्रोग्राम जारी कर सकता है। मंत्रालय की ओर से अभी दिल्ली में पीतमपुरा स्थित दिल्ली हाट में हुनर हाट का आयोजन चल रहा है। 22 नवंबर तक यह आयोजन होगा।

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