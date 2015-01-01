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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा:रेल यात्री बढ़ने से उदयपुर-जयपुर स्पेशल में स्थिति वेटिंग तक पहुंची,रेलवे काे अब त्यौहार स्पेशल ट्रेनों से उम्मीद

अजमेर3 घंटे पहले
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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में सहित अन्य ट्रेनों में यात्री भार बढ़ गया है। यहां तक की शनिवार रात उदयपुर से जयपुर वाया अजमेर होकर चली स्पेशल ट्रेन में तो सीटों में वेटिंग तक आ गई। अब रेलवे को इन स्पेशल ट्रेनों के बाद त्यौहार के सीजन से उम्मीद है। रेलवे स्टेशन पर शनिवार काे केवल आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश दिया गया। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को ज्यादा भीड़ रही। मगर ट्रेनों में खड़े होकर या छत पर यात्रा करने जैसी स्थिति नहीं रही। शनिवार रात भी उदयपुर से एक स्पेशल ट्रेन जयपुर के लिए रवाना हुई, जो वाया अजमेर होकर गुजरी।

किस ट्रेन में कितना यात्री भार

ट्रेन संख्या 02991 उदयपुर-जयपुर यात्री भार 103.14 प्रतिशत, ट्रेन संख्या 02992 जयपुर-उदयपुर यात्री भार 102.77 प्रतिशत, ट्रेन संख्या 02282 अजमेर जबलपुर यात्री भार 103.4 प्रतिशत, ट्रेन संख्या 02065 अजमेर दिल्ली यात्री भार 111.73 प्रतिशत, ट्रेन संख्या 02066 देहली अजमेर यात्री संख्या 119.5 प्रतिशत, ट्रेन संख्या 02988 अजमेर सियालदाह यात्री संख्या 100.71 प्रतिशत, ट्रेन संख्या 02990 अजमेर-दादर यात्री संख्या 100.35 प्रतिशत इसके अलावा भी अन्य ट्रेनों में अच्छा यात्री भार रहा।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से ट्रेनों में यात्री भार बढ़ा है। उदयपुर-जयपुर परीक्षा में तो शनिवार की रात वेटिंग भी रही। यात्रियों ने सीट पर बैठकर सुविधापूर्ण यात्रा की है। अब अजमेर रेल मंडल में भी विद्युतीकृत लाइनें है। ट्रेन की छत पर यात्रा करना असुरक्षित है। रेलवे प्रबंधन की ओर से पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि कोई छत पर बैठकर यात्रा नहीं करे।
-महेश जेवलिया,
सीनियर डीसीएम, अजमेर रेल मंडल

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