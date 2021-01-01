पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम:नगरीय निकायों के अध्यक्ष का चुनाव 7 फरवरी को, अध्यक्ष पदों के लिए लोक सूचना आज जारी होगी

अजमेर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले में 5 नगरीय निकायों के लिए अध्यक्ष पदों का चुनाव 7 फरवरी को होगा। उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिले में नगर निगम अजमेर, नगर परिषद किशनगढ़ तथा नगर पालिका बिजयनगर, केकड़ी एवं सरवाड़ के लिए मतगणना रविवार 31 जनवरी को सम्पन्न हुई।

नगरीय निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए लोक सूचना एक फरवरी को जारी होगी। नामांकन पत्र मंगलवार 2 फरवरी को अपरान्ह 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 3 फरवरी को सुबह 10.30 बजे से आरंभ होगी। नाम वापसी 4 फरवरी को दोपहर बाद 3 बजे तक हो सकेगी। इसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न का आंवटन होगा। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 7 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होगा।

मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। नगरीय निकायों के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 8 फरवरी को होगा। सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा सुबह 11.30 बजे से होगी। दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser