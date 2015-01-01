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योजनाओं:पात्र लाेगाें काे मिले याेजनाओं का लाभ

अजमेर10 मिनट पहले
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संभागीय आयुक्त ने जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान गुरुवार को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक में जिला कलेक्टर एवं एसपी ने जिले की प्रगति के बारे में अवगत कराया।

संभागीय आयुक्त डॉ. वीणा प्रधान ने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। मनरेगा योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला परिषद को खेल मैदान के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में नए परिवारों को भी शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए।

उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था ठीक करने की आवश्यकता है। वर्तमान में पेयजल सप्लाई के समय अंतराल को 72 घंटे से कम करके 48 घंटे पर लाने के लिए प्रयास किए जाए। पीडब्लूडी द्वारा 12 नवंबर से पूर्व जिले की सड़कों से संबंधित समस्त पैचवर्क के कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। जिले में नए रास्ते खुलवाने तथा चालू रास्तों को राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने में बाधक तत्वों के साथ समझाइश की जाए। समझाइश के उपरांत नहीं मानने वाले व्यक्तियों को पाबंद करने की कार्यवाही की जाए।

निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत प्रत्येक चिकित्सा संस्थान में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित रहनी चाहिए। इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ गजेंद्र सिंह राठौड़, एसीईओ मुरारीलाल वर्मा, डीओआईटी के अखिलेश मित्तल, एसीएमएचओ डॉ. एसएस जोधा, संयुक्त निदेशक रुद्रा रेणु सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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