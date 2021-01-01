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अजमेर में बड़ा हादसा टला:पेशेंट को ले जा रही वैन में लगी आग, 5 लोगों की जान बची; पीछे खड़ा था गैस सिलेंडर से भरा ट्रक

अजमेर3 मिनट पहले
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वैन में जहां आग लगी, वहां कुछ ही दूरी पर सिलेंडर से भरा एक ट्रक खड़ा था। शुक्र था कि आग ट्रक तक नहीं पहुंची। - Dainik Bhaskar
वैन में जहां आग लगी, वहां कुछ ही दूरी पर सिलेंडर से भरा एक ट्रक खड़ा था। शुक्र था कि आग ट्रक तक नहीं पहुंची।
  • शुरुआती जांच में सामने आया कि वैन में गैस किट लगी हुई थी, जिसमें लीकेज के कारण आग लगी

अजमेर शहर में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। यहां चलती हुई वैन में अचानक आग लग गई। इससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। वैन में सवार 5 लोगों ने किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं, आसपास मौजूद लोग आग बुझाने लगे। वैन में जहां आग लगी उसके पीछे ही गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक खड़ा है। शुक्र था कि आग वहां तक नहीं पहुंची। क्योंकि, अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था।

दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।
दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया।

पुलिस ने बताया कि घटना शहर में तबीजी पुलिया के पास हुई। यहां वैन में आग लग गई। आग लगते ही वैन में सवार चालक राजकुमार समेत 4 लोग तेजी से नीचे उतरे फिर पेशेंट को बाहर निकाला। आसपास मौजूद ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में सामने आया कि वैन में गैस किट लगी हुई थी, जिसमें लीकेज के कारण आग लगी।

(रिपोर्ट- मोहन ठाडा)

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