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आग:उतार घसेटी में शाॅर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, अतिक्रमण से दमकल रास्ते में ही फंसी

अजमेर9 मिनट पहले
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उतार घसेटी नला बाजार स्थित हैंडलूम निर्मित सामानों की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई।
  • आग लगने की सूचना के दस मिनट बाद दरगाह थाना पुलिस माैके पर पहुंच गई।

उतार घसेटी नला बाजार स्थित एक हैंडलूम निर्मित सामानों की दुकान में गुरुवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकानदार घटना से कुछ मिनट पहले ही दुकान बंद करके अपनी दूसरी दुकान पर पहुंचा था कि उसे आग लगने की सूचना मिली। दुकान का शटर बंद हाेने के कारण आग अंदर ही अंदर फैलती गई। दुकान में दीपावली के कारण काफी मात्रा में चद्दरें, हैंडलूम निर्मित सामान आदि था। प्रत्यक्षदर्शियाें के अनुसार रात 9 बजे दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके जा चुके थे। हैंडलूम व्यापारी भी कुछ मिनट पहले ही दुकान बंद करके गया था। इसी दाैरान पास स्थित पान की दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने शटर के नीचे से धुआं निकलते देखा ताे उसने अासपास के लाेगाें काे सूचना दी। आग लगने की सूचना के दस मिनट बाद दरगाह थाना पुलिस माैके पर पहुंच गई।

लाेगाें ने अपने घराें की पानी मशीन चालू करके आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटाें ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग काे दी गई, पर दीपावली के कारण बाजार में जगह-जगह अतिक्रमण हो रखा था, इस कारण दमकल रास्ते में ही फंस गई। किसी तरह मौके पर दमकल पहुंची तो आग पर काबू पाया।

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