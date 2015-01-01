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आरोपी:पूर्व पार्षद की जमानत अर्जी हाईकाेर्ट से भी खारिज

अजमेरएक घंटा पहले
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हाईकाेर्ट ने धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नियमन के मामले में आरोपी नगर निगम के पूर्व पार्षद चंद्रेश सांखला की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पूर्व पार्षद वीरेंद्र वालिया ने सांखला के खिलाफ क्रिश्चियन गंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। सांखला की अर्जी पर दलील दी गई कि राजनीतिक साजिश के तहत पुरानी एफआईआर पर गिरफ्तारी की गई जबकि चुनाव नजदीक है।

सांखला के वकील ने पुलिस भूमिका पर सवाल उठाते हुए मामले काे झूठा बताया और जमानत पर रिहा करने की मांग की। वहीं विपक्षी वकील अरविंद गुप्ता व अन्य ने बताया कि सरकारी जमीन का गलत तरीके से नियमन कराने और कूटरचित दस्तावेज व हस्ताक्षर करने के आराेप हैं। कोर्ट ने गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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