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अजमेर में नौ वारदात करना कबूल किया:निर्माणाधीन मकानों से सामान चुराने के मामले में चार गिरफ्तार

अजमेर39 मिनट पहले
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निर्माणाधीन मकानों से सामान चुराने के मामले में चार गिरफ्तार
  • क्रिश्चयनगंज थाना पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त वेन व टैम्पों सहित सामान भी किया बरामद

अजमेर के निर्माणाधीन मकानों से सीमेन्ट, पानी की मोटर व अन्य सामग्री की चोरी करने के मामले में क्रिश्चयन गंज थाना पुलिस ने चार जनों को ​गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अजमेर नौ वारदात कबूल की है। वारदात में प्रयुक्त वाहन मारूति वेन व लोडिंग टेम्पू जब्त कर सात पानी की मोटर, 1 समर्सेबल पम्प, एक वायब्रेटर, कटर मशीनें, गैस की टंकी, सीमेन्ट के कट्टे, नलफिटींग का सामान, वायर, प्लास्टिक पाईप बरामद किए है। थानाधिकारी डॉ. रवीश सामरिया ने बताया कि क्षेत्र में बढती वारदातों के बाद पुलिस टीम का गठन किया और जांच के बाद विनायक कॉम्पलेक्स के सामने, रंग फेक्ट्री के पीछे, कच्ची बस्ती पृथ्वीराजनगर निवासी मुकेश रावत उर्फ राजू रावत 20, छोटी होकरा, थाना पुष्कर जिला अजमेर निवासी काना रावत 20 व मोहन सिंह उर्फ मोनू रावत 19, हीरा लाल रावत 21 को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम में भगवान सिंह, किशोर कुमार, शंकर लाल, देवकरण, रामप्रकाश, जगमाल सिंह, कमलेश शामिल थे।

वारदात में प्रयुक्त वेन
वारदात में प्रयुक्त वेन

पहले रेकी करते और बाद में चोरी
सभी आरोपी सीमेन्ट व सीनेट्री की दुकानों व गोदामों पर काम करते थे, जो दिन में मॉल सप्लाई करते समय रैकी कर लेते व जिन साईटों पर चौकीदार नहीं होते, वहां रात्रि में मुकेश वैन व मोहन सिंह रावत लोडिंग टेम्पू लेकर पहुंचता और अन्य साथी वहां से पानी की मोटर पाईप सहित सीमेन्ट के कट्टे व अन्य सामग्री चोरी करके ले जाते थे।

ये वारदात कबूल की
पृथ्वीराज नगर से तीन निर्माणाधीन मकानों से सीमेन्ट, रिलायन्स मार्केट के पीछे पंचशील से चोरी, पानी की मोटरें व अन्य सामग्री चोरी, बीपीएल क्वार्टरों के पास से हनुमान नगर में निर्माणाधीन मकान में चोरी, कोटडा से निर्माणाधीन मकान से सीमेन्ट चोरी, कोटड़ा से निर्माणाधीन मकान से पूटटी के कट्टे चोरी, जीवन दीप कॉलोनी ईदगाह रोड में निर्माणाधीन मकान से सीमेन्ट व पानी की मोटर, जनाना अस्पताल से आगे पुष्कर बाईपास पर निर्माणाधीन पेट्रोल पम्प से सीमेन्ट के कटटे व पानी की मोटर, संस्कृति स्कूल के सामने स्थित कॉलोनी से निर्माणाधीन मकान से सीमेन्ट व पानी की मोटर, मैरूवाला से आगे सिद्धार्थनगर से सीमेन्ट के कट्टों की चोरी।

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