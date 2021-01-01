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पाॅक्साे एक्ट:स्कूल में सिखाया गुड टच-बैड टच काम आया, बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले काे मिली सजा

अजमेर4 घंटे पहले
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महेंद्र जैन, आराेपी - Dainik Bhaskar
महेंद्र जैन, आराेपी
  • दुकानदार काे पाॅक्साे मामलों की विशेष अदालत ने दी 3 साल कैद, 25 हजार का जुर्माना

9 साल की आकृति (बदला हुआ नाम) काे स्कूल में बेड टच-गुड टच के बारे में बताया गया था। यह सबक उसके काम आया। आकृति काे टॉफी खिलाने के बहाने दुकान के अंदर बुलाकर दुकानदार दयानंद काॅलाेनी निवासी महेंद्र जैन पुत्र भागचंद ने जब अश्लील हरकतें शुरू की ताे आकृति तत्काल समझ गई कि यह अंकल बेड टच कर रहे हैं।

वह तत्काल उसके चंगुल से निकल भागी। मुकदमा दर्ज हुआ। पाॅक्साे अदालत में मुकदमा न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने जैन काे दाेषी ठहराते हुए तीन साल कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। बच्चाें के साथ हाेने वाले याैन अपराधों काे लेकर सजगता बढ़ रही है और स्कूलों में इस बारे में बताया भी जाने लगा है।

ऐसे ही एक मामले में बच्ची की सजगता से जहां वह याैन हमले का शिकार हाेने से पहले अपने काे बचाने में सफल रही वहीं उससे अश्लील हरकतें करने वाले दुकानदार काे सजा भी मिल गई है। घटना 1 फरवरी 2018 की है। बच्ची की माता ने गंज थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि उसकी 9 वर्षीय बेटी काे डायपर लेने के लिए दुकान पर भेजा था।

हमेशा जिस दुकान से सामान लेते थे वह बंद थी इसलिए बच्ची पास ही स्थित महेंद्र जैन की दुकान पर चली गई। महेंद्र ने बच्ची काे टॉफी का लालच देकर दुकान के अंदर बुलाया और अश्लील हरकतें करने लगा।

बच्ची ने हल्ला मचा दिया और वहां से सीधे घर आकर सारी घटना बता दी। मोहल्ले के लाेगाें ने एकत्रित हाेकर दुकानदार महेंद्र जैन के पास गए और पुलिस काे सूचना दी। पुलिस ने महेंद्र काे पाॅक्साे और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।

बच्ची ने अपने बयान में बताया कि उसे स्कूल में गुड टच-बेड टच के बारे में बताया गया था, इसलिए वह महेंद्र जैन की हरकतों काे तत्काल समझ गई और शाेर मचा दिया। विशिष्ट लाेक अभियोजक विक्रम सिंह ने 8 गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ ही 9 दस्तावेज प्रदर्शित किए। इसके आधार पर अदालत ने महेंद्र जैन काे सजा सुनाई है।

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