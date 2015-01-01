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अजमेर दरगाह पहुंचे हार्दिक पटेल:बोले- कट्टरता से किसी भी देश का विकास नहीं होता, जहां समानता और प्यार, वही देश विकास करता

अजमेर9 मिनट पहले
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अजमेर दरगाह में हार्दिक पटेल।
  • पटेल ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार और गुजरात की राज्य सरकार कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई

गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल शनिवार की अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह में हाजरी दी। पटेल ने ख्वाजा साहब की मजार पर देश की खुशहाली के लिए दुआ की और इस दौरान खादिमों ने दस्तारबंदी की। हार्दिक पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास होना चाहिए कि हर वर्ग को पूरी समानता मिले। वर्तमान सरकार ने हिंदू मुस्लिमों के नाम पर राजनीति की, जो नहीं होनी चाहिए। किसी भी देश के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना देश के लिए खतरा है। कट्टरता से किसी भी देश का विकास नहीं होता, जहां समानता रहती है, प्यार होता है, वही देश विकास करता है।

पटेल ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार और गुजरात की राज्य सरकार कोरोना वायरस से निपटने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। सरकार को चिकित्सा व्यवस्था सुद्रढ़ करने और इस समाधान के लिए लड़ना चाहिए था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया।

पटेल ने कहा कि तीन-चार साल पहले दरगाह आया और हर साल आना था, लेकिन इसके बाद गुजरात सरकार ने उनके राज्य से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। अब 10 दिन की इजाजत मिली है, तो वे 135 करोड़ देश वासियों की तकलीफ समस्या दूर हो, उसके लिए दुआ करने के लिए अजमेर की ख्वाजा साहब की दरगाह में आए हैं।

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