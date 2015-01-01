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  • IG Spot To Explain Why The Security Of Witnesses Was Withdrawn, The Case Related To The Murder Of Bhanwar Sinodia, Son Of Former MLA Synodia

हत्या:आईजी हाजिर होकर बताएं कि गवाहों की सुरक्षा वापस क्यों ली,पूर्व एमएलए सिनोदिया के बेटे भंवर सिनोदिया की हत्या से जुड़ा मामला

अजमेरएक घंटा पहले
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हाईकोर्ट ने किशनगढ़ के पूर्व एमएलए नाथूराम सिनोदिया के बेटे भंवर सिनोदिया के मार्च 2011 में हुए अपहरण व हत्या मामले के गवाहों की सुरक्षा वापस लेने पर आईजी अजमेर रेंज को 12 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। अदालत ने आईजी से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने गवाहों को दी गई सुरक्षा वापस क्यों ली और क्यों न इसकी क्षतिपूर्ति पुलिस अफसरों से ही की जाए।

वहीं, अदालत ने पुलिस अफसरों से मामले के एक गवाह भागचंद चोटिया की हत्या केस में किए अनुसंधान का ब्यौरा भी देने के लिए भी कहा है। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश जोराराम चौधरी की याचिका पर दिया। पिछली सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह प्रार्थी गवाह को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कार्रवाई करे।

दरअसल, प्रार्थी ने याचिका में कहा था कि घटना से जुड़े एक अन्य चश्मदीद गवाह व प्रार्थी रहे भागचंद चोटिया की 18 अक्टूबर को हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। यदि गवाहों की सुरक्षा वापस नहीं लेते तो एक गवाह की हत्या की वारदात नहीं होती। गौरतलब है कि मामले में दोनों गवाहों को सुरक्षा दी थी। लेकिन मार्च 2019 में चुनाव कारणों से उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी।

इस दौरान ही अगस्त 2019 में हत्याकांड के दो आरोपियों की उम्रकैद की सजा रद्द कर दी थी। जिस पर प्रार्थियों ने सितंबर 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा दिलवाने की गुहार की थी। याचिका लंबित रहने के दौरान गवाह भागचंद चोटिया की हत्या हो गई।

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