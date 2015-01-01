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अवैध दवा:हॉस्टल के नीचे चल रही थी अवैध दवा फैक्ट्री, हजारों कैप्सूल बरामद,नई दिल्ली की फर्म के नाम से अजमेर में पैक हो रहे थे कैप्सूल

अजमेर12 मिनट पहले
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आदर्श नगर थाना पुलिस ने गुरुवार शाम बड़ल्या चाैराहा पर ब्वायज हॉस्टल के नीचे चल रही अवैध दवा फैक्ट्री में दबिश देकर हजारों की संख्या में शक्तिवर्धक कैप्सूल बरामद किए हैं। कैप्सूल के रैपर पर नई दिल्ली, पुणे, नाेएडा सहित दूसरे शहरों में चल रही कंपनियों के नाम छपे हैं। पुलिस ने पैकिंग करने का सामान व रैपर जब्त किए हैं। जब्त कैप्सूल की जांच नई दिल्ली में करवाई जाएगी। नई दिल्ली से देव फार्मेसी कंपनी के

एडवाेकेट अनिल कुमार साहू, माेहित शर्मा व काेर्ट कमिश्नर मयंक मैनी ने बताया कि देव फार्मेसी पाैरूष जीवन शक्तिवर्धक कैप्सूल बनाती है। किसी अन्य कंपनी काे इसे बनाने का ठेका नहीं दिया है। लगातार शिकायत मिल रही थी कि अजमेर से हुबहु इसी कंपनी के नाम से कैप्सूल सप्लाई हाे रही है।

फैक्ट्री संचालक बोला-दिल्ली की फर्म ने संपर्क किया था

फैक्ट्री का संचालन कर रहे संचालक ने कहा कि उनके पास दिल्ली की एक फर्म ने संपर्क किया था। यहां उनका कार्य कैप्सूल पैकिंग करने का है। देव फार्मा के अधिकारियाें ने कहा कि ये नकली कैप्सूल हैं, ताे संचालक का कहना था कि यह गलत है, यहां जाे पैकिंग हुई है, वह सही कैप्सूल है।

कई कंपनियाें के मिले रैपर | फैक्ट्री से कई कंपनियाें के रैपर बरामद किए गए हैं। इन रैपर में अलग-अलग कंपनियाें के कैप्सूल पैक किए जाने थे। यहां जिन कंपनियाें के कैप्सूल रैपर मिले हैं उनमें आयुर्वेद, मूसली सहित अन्य दवाइयां व कैप्सूल हैं।

अंदर अवैध फैक्ट्री चल रही है, किसी को पता ही नहींफैक्ट्री मुख्य सड़क से काफी अंदर बनी हुई थी। बाहर से देखने वालाें काे पता ही नहीं चल पाता था कि यहां पर काेई फैक्ट्री भी है।दूसरी ओर, आदर्श नगर थानाधिकारी हेमराज का कहना है कि शिकायत के बाद कार्रवाई के लिए जाप्ता मुहैया करवाया गया था।

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