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जिला आबकारी विभाग की दबिश:अवैध शराब की भट्टियां तोड़ी, वॉश नष्ट; एक शराब तस्कर आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार

अजमेर2 घंटे पहले
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सांसी बस्ती में अवैध शराब के ठिकानाें पर दबिश देने पहुंची टीम। - Dainik Bhaskar
सांसी बस्ती में अवैध शराब के ठिकानाें पर दबिश देने पहुंची टीम।

जिला आबकारी विभाग की टीमाें ने रविवार को बाेराज, पुष्कर, अजयसर और खरेखड़ी सहित अन्य संभावित ठिकानाें पर दबिश देकर अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त कर हजाराें लीटर वाॅश नष्ट करने की कार्रवाई काे अंजाम दिया।

वहीं एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के दिशा-निर्देशाें पर रामगंज थाना पुलिस द्वारा सांसी बस्ती और कंजर बस्ती में दबिश देकर अवैध शराब की भट्टियां ताेड़कर वाॅश नष्ट की गई। माैके से एक शराब तस्कर काे आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जिला आबकारी अधिकारी विशाल दवे ने बताया कि आबकारी विभाग की टीमाें ने बाेराज, पुष्कर, अजयसर और खरेखड़ी सहित अन्य संभावित ठिकानाें पर दबिश देकर 3 शराब की भट्टियां ताेड़कर करीब 1450 लीटर वाॅश नष्ट करने की कार्रवाई काे अंजाम दिया।

रामगंज स्थित कंजर बस्ती में दबिश देकर सुनीता काे 10 लीटर हथकढ़ शराब के साथ पकड़ा। माैके पर 150 लीटर वाॅश नष्ट की गई। इसी तरह सरवाड़ में कार्रवाई कर 25 पव्वे देशी शराब के पकड़े, माैके से शराब तस्कर राेडूराम फरार हाे गया। उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। हथकढ़ी शराब के ठिकानाें पर रेड | रामगंज थाने के एएसआई राजाराम ने बताया कि हथकढ़ी शराब के ठिकानाें पर दबिश दी गई। सांसी बस्ती आैर कंजर बस्ती में 15 भट्टियां ताेड़कर करीब 700 लीटर वाॅश नष्ट किया गया। हथकढ़ शराब बेचने वाले सांसी बस्ती भगवान गंज निवासी सूरज नारावत काे गिरफ्तार किया गया।

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