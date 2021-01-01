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नगर निकाय चुनाव:अजमेर-किशनगढ़ में निर्दलीय बिगाड़ेंगे समीकरण; बिजयनगर, सरवाड व केकड़ी में भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला

अजमेरएक घंटा पहले
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  • संगठन की सक्रियता से भाजपा मजबूत, प्रदेश में सत्तारूढ होना कांग्रेस की ताकत

अजमेर सहित जिले में हो रहे निकाय चुनावों के लिए 28 जनवरी को मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना के बाद परिणामों की घोषणा होगी। अजमेर किशनगढ़ के चुनावों में भाग्य आजमा रहे बड़ी संख्या में निर्दलीयों की संख्या न केवल हार जीत के समीकरण बिगाड़ेंगी, बल्कि बोर्ड बनाने में भी जीत कर आने वाले निर्दलीयों की भूमिका अहम होगी।

संगठन की ​सक्रियता और बूथ स्तर पर मजबूती भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, वहीं प्रदेश में सत्तारूढ रहना कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। भाजपा में जहां प्रदेश स्तरीय नेता भी चुनाव में पूरी तरह सक्रिय है, वहीं कांग्रेस केवल स्थानीय नेताओं के भरोसे ही चुनाव का प्रबन्धन कर रही है। यही कारण है कि जिले में भाजपा की स्थिति कांग्रेस के मुकाबले मजबूत मानी जा रही है।

79 पर दावेदारी, लेकिन कांग्रेस केवल 74 सीटों पर लड़ रही चुनाव
अजमेर नगर निगम में 80 सीट हैं। इसके लिए 382 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा एक सीट वार्ड 29 से सीट जीत चुकी है और 79 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने कुप्रबन्धन के कारण चार सीटों पर तो टिकट ही नहीं दिए, लेकिन दो सीटों पर टिकट गलत आवंटन के कारण कांग्रेस केवल 74 सीटों पर ही उम्मीदवारी कर रही है। अजमेर में 79 सीटों पर हो रहे चुनाव में छह वार्ड 4, 56, 71, 73, 74, 78 में कांग्रेस व भाजपा में सीधा मुकाबला है।

इधर, वार्ड 7, 9, 20, 22, 30, 44, 43, 47, 59, 60, 61 79 और 80 में भाजपा व कांग्रेस के अलावा एक-एक उम्मीदवार और होने से त्रिकोणीय हालात बन गए हैं। इस प्रकार 19 वार्डों के अलावा शेष बचे 60 वार्ड में निर्दलीय दो या दो से ज्यादा हैं। इनमें बसपा, लोकपा और पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन इनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं हैं। ऐसे में करीब दौ सौ से ज्यादा निर्दलीय हैं, जो जीत हार का समीकरण बिगाड़ रहे हैं। इसमें भाजपा के बागी ज्यादा हैं। लेकिन कांग्रेस का मजबूत चुनावी प्रबन्धन नहीं होने के कारण माना जा रहा है कि भाजपा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

भाजपा की कमजोरी और ताकत
भाजपा की कमजोरी केवल इतनी सी है कि प्रदेश में कांग्रेस सत्तारूढ़ है, लेकिन शहरी क्षेत्र में मजबूत वोट बैंक, स्थानीय नेताओं सहित प्रदेश स्तर के नेताओं की चुनाव में भागीदारी, बूथ स्तर तक संगठन व कार्यकर्ता सक्रिय, सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और एक वार्ड में बिना किसी चुनाव के निर्विरोध निर्वाचन भाजपा की ताकत में शामिल हैं।

कांग्रेस की कमजोरी और ताकत
प्रदेश में कांग्रेस सत्तारूढ है और यही कांग्रेस की ताकत है, लेकिन कमजोरियों में शहरी क्षेत्र में कांग्रेस का कमजोर वोट बैंक, केवल स्थानीय नेताओं के भरोसे ही चुनाव, प्रदेश स्तर के किसी नेता ने नहीं दिखाई रूचि, संगठन में कार्यकर्ताओं का अभाव, टिकट वितरण में ही गड़बड़ी, चार सीट पर उम्मीदवार ही नहीं उतारे, दो में नामांकन दाखिल नहीं करने वालों को दे दिए टिकट सहित अन्य कारण शामिल हैं।

किशनगढ नगर परिषद : रोचक हुआ मुकाबला, विधायक ने बनाया तीसरा मोर्चा
किशनगढ नगर परिषद में 60 वार्ड हैं और यहां पर 252 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा व कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बने सुरेश टांक ने भले ही कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन दिया और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का साथ भी दिया, लेकिन नगर परिषद चुनाव में किशनगढ प्र​गति मंच का गठन कर अपने 42 वार्डों में उम्मीदवार उतारे हैं। हालाकिं इन उम्मीदवारों में से कई उम्मीदवार वे हैं, जिनको भाजपा और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। विधायक की ओर से तीसरा मोर्चा बनाए जाने से मुकाबला रोचक हो गया हैं।

केकडी नगर पालिका : हार जीत में निर्दलियों की भूमिका
केकडी नगर पालिका में 40 वार्ड हैं और यहां पर 105 उम्मीदवार चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। स्थानी नेता दोनों ही पार्टियों के प्रचार में जुटे हैं, लेकिन भाजपा में जहां प्रतिपक्ष नेता गुलाबचन्द कटारिया ने यहां आकर प्रचार किया, वहीं चिकित्सा मंत्री और स्थानीय विधायक रघु शर्मा जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। यहां पूर्व में भाजपा का बोर्ड था और हाल ही के पंचायत चुनाव में भी भाजपा का ही प्रधान बना। ऐसे में हुई किरकिरी को मिटाने के लिए कांग्रेस का प्रयास है कि नगर पालिका का बोर्ड बने। वहीं, भाजपा निकाय चुनाव में भी अपनी जीत को दोहरा कर लगातार बोर्ड बनाने का प्रयास कर रही है। माना जा रहा है कि निर्दलीय इस बार तीन से पांच सीट जीतकर बोर्ड बनाने में अहम भूमिका निभा सकते है।

विजयनगर नगर पालिका : भाजपा व कांग्रेस में मुकाबला
विजयनगर नगर पालिका में 35 वार्ड हैं और 119 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं। यहां वर्तमान में बोर्ड कांग्रेस का था। ऐसे में भाजपा से प्रदेश स्तर के नेता व प्रतिपक्ष नेता गुलाबचन्द कटारिया ने स्थानीय नेताओं के साथ यहां आकर चुनाव प्रचार किया, वहीं कांग्रेस से केवल स्थानीय विधायक राकेश पारीक व स्थानीय पदाधिकारी चुनाव मैदान में डटे हैं। कांग्रेस के ज्यादा निर्दलीय होने के कारण भाजपा को उम्मीद हैं कि इस बार वे बोर्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि बागी हार जीत के समीकरण बिगाड़ दे, ऐसी स्थिति नहीं है और कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। वहीं माना जा रहा है कि दो से तीन निर्दलीय जीत सकते हैं।

सरवाड नगर पालिका : भाजपा व कांग्रेस में रहेगा मुकाबला
सरवाड नगरपालिका में चुनाव में 25 वार्ड के लिए 62 उम्मीदवार हैं और भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। एक दो सीट पर निर्दलीय कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यहां पर वर्तमान में भाजपा का बोर्ड था और गत पंचायत चुनावों में कांग्रेस को बढ़त मिली, ऐसे में कांग्रेस इस बार भी जीत को लेकर आश्वान्वित है, लेकिन कांग्रेस के लिए जीत आसान नहीं होगी। हालांकि राज्य के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का विधानसभा क्षेत्र है और वे खुद ही यहां की कमान सम्भाले हुए हैं। वहीं भाजपा से प्रतिपक्ष नेता गुलाबचन्द कटारिया ने भी यहां आकर प्रचार किया। माना जा रहा है कि टिकट वितरण में नाराजगी का खामियाजा दोनों ही पार्टियों को भुगतना पड़ेगा, ऐसे में हार जीत में निर्दलीयों व बागी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।

इन दिग्गजों की दांव पर प्रतिष्ठा
अजमेर सहित जिले में हो रहे नगर निकाय चुनाव में स्थानीय नेता पूरी तरह सक्रिय हैं। भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी, पूर्व मंत्री व विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व मंत्री व विधायक अनिता भदेल, शहर अध्यक्ष प्रियशील हाडा सहित चुनाव में प्रभारी का जिम्मा सम्भाल रहे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वहीं कांग्रेस में चिकित्सा मंत्री व विधायक रघु शर्मा, मसूदा विधायक राकेश पारीक, किशनगढ के पूर्व विधायक व कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष रह चुके नाथूराम सिनोदिया, श्रीगोपाल बाहेती, महेन्द्रसिंह रलावता, कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन की प्रतिष्ठा दांव है।

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