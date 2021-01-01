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जम्मू कश्मीर से 40 सरपंचों का दल अजमेर पहुंचा:यहां पंचायताें का भ्रमण करेंगे, फिर कामकाज के तरीके वहां करेंगे लागू

अजमेर30 मिनट पहले
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दल ने दरगाह जियारत के दाैरान अमन और शांति की दुआ की। - Dainik Bhaskar
दल ने दरगाह जियारत के दाैरान अमन और शांति की दुआ की।

जम्मू कश्मीर में पहली बार हुए पंचायत चुनावाें में जीते 40 सरपंचाें का एक दल साेमवार काे अजमेर पहुंचा। यह दल राजस्थान में पंचायतराज के काम काज का अवलाेकन करने यहां आया है। यह दल राजस्थान में संचालित याेजनाओं की जानकारी और इन याेजनाओं के तहत पंचायत स्तर पर हाेने वाले कामाें काे समझ कर वहां भी लागू करने की काेशिश करेगा। दल ने दरगाह जियारत भी की। दरगाह जियारत के बाद ब्रह्मा मंदिर के भी दर्शन किए।

इस दल का स्वागत जिला परिषद के एक्सईएन कबीर अख्तर ने किया। उनकी अगुवाई में दल दरगाह जियारत के लिए पहुंचा। इस दल के साथ पंचायत समिति के विकास अधिकारी भी शामिल है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार के अधिकारी एजाज अहमद, डाॅक्टर मुर्तजा और नाेडल अधिकारी प्रवीण कुमार भी दल के साथ अजमेर आए हैं।

जियारत और दर्शन के बाद पंचायताें का दाैरा
दल ने दरगाह जियारत के दाैरान अमन और शांति की दुआ की। उधमपुर की तहसील लाटी के सरंपच कस्तूरीलाल गुप्ता का कहना है कि हम खुशनसीब है कि हम सभी यहां आए। हमारे दल में सभी महजब के लाेग शामिल हैं। यह पहली बैच एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें हिंदू-मुस्लिम सिख शामिल हैं।

गुप्ता ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी के शुक्रगुजार है कि 70 साल बाद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज मजबूत हुआ है। उन्हाेंने थ्रीटायड सिस्टम काे लागू किया किया। दरगाह में हमने यही दुआ की है कि हमारे हिंदुस्तान के हालात बेहतर हाे, हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के हालात भी बेहतर हाे। यहां की पंचायताें से जाे सीख कर जाएंगे उन्हें वहां लागू करेंगे।

इसी तरह कश्मीर के गांव के सरपंच और पंच सरपंच काेऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रटरी ननायजी वातल का कहना था कि जम्मू कश्मीर पंचायत राज विभाग की सचिव शीतल नंदा ने वहां के हर जिले से दाे-दाे सरंपचाें काे यहां भेजा है। हम दरगाह में हाजिरी देने आए हैं। हमारी दुआ है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हाे। वहां का काम तरक्की पर आ जाए। हमारे जितने सरपंच हैं वह यहां से एक्सपाेजर लेकर जाए। हमारे अनुभव यहां शेयर करेंगे। ऐसे इंटरएक्टिव कार्यक्रम हाेते रहना चाहिए।

उन्हाेंने कहा कि भारत युवाओं का देश है इसलिए युवाओं काे प्रमाेट करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमाें से हम एक दूसरे से कुछ नया ही सीख सकेंगे जिससे विकास के रास्ते खुलेंगे। जम्मू कश्मीर से आए सरपंचों के दल का अजमेर जिला सरपंच संघ की ओर से अजमेर ग्रामीण सरपंच संघ अध्यक्ष फखरुद्दीन और मालियाें की बाड़ी के मिश्रीनाथ योगी और नज्जू भाई ने किया इस्तकबादल किया। दरगाह जियारत के बाद यह दल पुष्कर के लिए रवाना हुआ है। यहां से विभिन्न पंचायताें में जाकर वहां दाैरा करेंगे।

(रिपोर्ट- सादिक़ अली)

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