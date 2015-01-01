पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस की कार्रवाई:हरियाणा निर्मित लाखों की अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, चालक व खलासी गिरफ्तार

अजमेर34 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
गिरफ्तार जालोर निवासी ट्रक  के चालक व खलासी
  • ट्रक पर नम्बर प्लेट भी गलत, मामला दर्ज

अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने हरियाणा निर्मित अवैध शराब से भरा ट्रक पकडा। पुलिस ने इसमें से 459 कर्टन अवैध शराब जब्त की और जालोर निवासी ट्रक के चालक व खलासी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से शराब के बारे में पूछताछ कर रही है।

थाना प्रभारी हेमराज ने बताया कि त्योहार व चुनाव के मददेनजर पर्वतपुरा पुलिया ब्यावर की तरफ जाने वाले ढलान पर बेरियर लगाकर नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान लाल कलर के फुल बॉडी ट्रक को रूकवाकर चैक किया तो पाया कि नम्बर प्लेट पर रेडियम लगाकर गलत नम्बर अंकित किए थे। बिल्टी भी गलत मिली। चेक किया तो इसमें हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्राण्ड की अंग्रेजी शराब मिली। ट्रक को जब्त कर गांव डावल पुलिस थाना चितलवाना जिला जालौर निवासी चालक चम्पालाल नाई 27 साल एवं गांव तेतरोल पुलिस थाना चितलवाना जिला जालौर निवासी खलासी शैतान सिंह विश्नोई 21 साल को गिरफ्तार किया।

अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त
अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त

जब्त किए गए 459 कर्टन मेकडॉल नम्बर वन विस्की के 256 कर्टन, रॉयल चैलेंजर क्लासिक प्रिमीयम विस्की के 7 कर्टन, मेकडॉल नम्बर वन विस्की के पव्वे के 35 कर्टन, एमसी कॉपनहेगन, डेनमार्क, टयुबॉक प्रिमियम बीयर के 63 कार्टून तथा इम्पिरियल गोल्ड फॉर ऑवरसियस के हाफ के 98 कर्टन जब्त किए है। एएसआई विजय कुमार, कमलेश कुमार, विनोद कुमार, रामगिरी पुलिस टीम में शामिल थे। अवैध शराब कहां से लाई व कहां ले जाई जा रही थी, इस बारे में पुलिस पता कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंनीतीश कुमार रविवार को NDA की बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे - बिहार - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें