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REET 2021:रजिस्ट्रेशन के लिए आज अंतिम दिन; रजिस्ट्रेशन कराने पर 8 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन, अभ्यर्थियों में उत्साह

अजमेर2 घंटे पहले
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रीट परीक्षा 25 अप्रैल को होगी और 14 अप्रैल 2021 से वेबसाइट से अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे - Dainik Bhaskar
रीट परीक्षा 25 अप्रैल को होगी और 14 अप्रैल 2021 से वेबसाइट से अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे
  • राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2021 में बैठने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थी ही 8 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों में खासा उत्साह है। प्रदेश भर से 11 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं।

बोर्ड की ओर से गत 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार रात तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। जो अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के जरिए शुल्क जमा कर सकेंगे। वे ही 8 तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। परीक्षा के लिए 8 फरवरी को रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। 14 अप्रैल 2021 से वेबसाइट से अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा 25 अप्रेल को दो पारियों में होगी

रीट परीक्षा 25 अप्रैल रविवार को दो पारियों में होगी। प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा होगी। दूसरी पारी का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, इसमें स्तर प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा होगी।

परीक्षा शुल्क

रीट प्रथम अथवा स्तर द्वितीय केवल एक परीक्षा के लिए शुल्क 500 रुपए तय किया गया है।जबकि स्तर प्रथम एवं द्वितीय दोनों परीक्षाओं के लिए शुल्क 750 शुल्क तय किया गया है। आवेदक अपनी पात्रता के अनुरूप परीक्षा शुल्क निर्धारित बैंकों के माध्यम से चालान, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईमित्र से जमा कर सकेंगे।

ऑनलाइन ही स्वीकार होंगे आवेदन

ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए शैक्षिक अहर्ता, पात्रता मापदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा संरचना, परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम, परीक्षा का स्वरूप, प्रक्रिया एवं आयोजन तथा अन्य शर्तों सहित विस्तृत दिशानिर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से किए गए आवेदन पत्र स्वीकार और विचारणीय नहीं होंगे।

ढाई घंटे में हल करने होंगे 150 प्रश्न

प्रथम और द्वितीय दोनों ही पेपरों में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रशन बहुविकल्पी होंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को ढाई घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। स्तर प्रथम में पांच खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक खंड में 30-30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक खंड में प्रश्नों के 30—30 अंक निर्धारित किए गए हैं। स्तर द्वितीय में चार खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 3 खंडो में 30 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक खंड 30—30 अंक का होगा। चौथे खंड में 60 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके अंक 60 रहेंगे।

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