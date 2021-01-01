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809वें उर्स में कराना होगा मेडिकल फिटनेस रजिस्ट्रेशन:अमरनाथ यात्रियों जैसा ही जायरीन का भी होगा मेडिकल फिटनेस रजिस्ट्रेशन

अजमेर4 घंटे पहलेलेखक: आरिफ कुरैशी
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  • 65 साल से अधिक के बुजुर्ग, गर्भवती, 10 वर्ष से कम के बच्चे, डायबिटीज, बीपी, हृदय रोगी, फेंफड़ों की बीमारी, क्रोनिक किडनी रोग और कैंसर रोगियों को उर्स में शामिल हाेने की अनुमति नहीं

कोविड-19 काल में आयोजित होने जा रहे महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स में आने वाले जायरीन के लिए अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर मेडिकल फिटनेस रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ख्वाजा साहब का सालाना उर्स 12 फरवरी से आरंभ हाे रहा है। झंडा 8 काे चढ़ेगा।

सरकार ने एक बड़ा कदम यह भी उठाया है कि उर्स में मेडिकल एंड हैल्थ डिपार्टमेंट के वे ही फ्रंट लाइन कार्यकर्ता लगाए जाएंगे, जिनके वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा गरीब नवाज के उर्स के लिए विशेष रूप से जारी गाइड लाइन में दिए गए हैं। संभवतया यह पहला अवसर है जब उर्स में आने वाले जायरीन को भी मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोविड-19 को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह एहतियाती सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया गया है। इस साल गरीब नवाज का 809वें उर्स का झंडा दरगाह के बुलंद दरवाजे पर 8 फरवरी को चढ़ाया जाएगा।

इसके साथ ही उर्स की अनौपचारिक शुरूआत हो जाएगी। उर्स के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न उपाय राज्य सरकार व जिला प्रशासन के स्तर पर किए जाएंगे।

मेडिकल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जरूरी
राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन में कहा गया है कि श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जिस प्रकार भक्तों के पंजीकरण किए जाते हैं, इसी तर्ज पर एक अनिवार्य मेडिकल सर्टिफिकेशन रजिस्टर का पालन उर्स मेले में भाग लेने के इच्छुक सभी जायरीन काे करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन सरकारी स्तर पर कराया जाएगा। जायरीन अपने राज्य में निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज से एक अनिवार्य चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

ये लोग शामिल नहीं हो सकेंगे : उर्स में 65 साल से अधिक आयु, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रशेर, हृदय रोगी, पुरानी फेंफड़ों की बीमारी, क्रोनिक किडनी रोग, प्रतिरक्षा-दमन और कैंसर रोगियों को उर्स मेले में शामिल होने के लिए हतोत्साहित किया जाएगा। {सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनिवार्य चिकित्सा प्रमाणपत्र के बिना उर्स मेला स्थल पर आने वाले जायरीन को अनुमति नहीं दी जाएगी। {उर्स में टीका लगा चुके फ्रंट लाइन हैल्थ वर्कर को लगाया जाएगा

20 या 21 तक चलेगा उर्स : इस वर्ष 809 वां उर्स 8 से 20 या 21 फरवरी तक मनाया जाएगा। उर्स में लगभग 75 हजार लोग नियमित रूप से शामिल होंगे और खास अवसरों में लगभग 1.5 लाख लोग मेले में शामिल होंगे। यह खास दिन 17 / 18 फरवरी 2021 (छठी का कुल) है। उर्स मेला 8 फरवरी 2021 (झंडारोहण / परचम कुशाई का जुलूस) से शुरू हो जाएगा। जुमे की नमाज 12 और 19 फरवरी 2021 को अदा की जाएगी। कुल की रस्म 20 / 21 फरवरी 2021 को अदा की जाएगी।

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