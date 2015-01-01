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बाजार में रौनक:बाजार तैयार, मंदी से उबरेंगे व्यापारी,बाजारों में आज खरीदारी से बरसेगा धन, एक दिन पहले भी रही रौनक

अजमेर30 मिनट पहले
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दीपोत्सव के पहले खरीददारी का पर्व धनतेरस शुक्रवार यानी आज है। शहर के बाजार और दुकानदार तैयार है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद मंदी से बाजार को उबारने का धनतेरस का पहला और बड़ा मौका है। बाजार में सोने-चांदी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल मार्केट पूरा शबाब पर है। वहीं कपड़ों की खरीदारी के लिए भी बाजारों में खास ऑफर दिए जा रहे हैं।

भीड़ से बचने के लिए शहरवासियों ने अपनी पसंद की चीजों को पहले भी बुक करवाया है। रेलवे कर्मचारियों एवं प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों को बोनस मिलने के बाद बाजार में खरीदारी बढ़ी है। अजमेर में रेल कर्मचारियों सहित अन्य नौकरीशुदा लोगों की तादाद ज्यादा है। मंदी के माहौल से उबरते बाजार को देखकर दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं।

बर्तन मार्केट : आकर्षक डिजाइनदार आइटम बाजार में मौजूद

धनतेरस पर खासतौर पर बर्तन खरीदने की मान्यता है। नया बाजार में इस खरीदारी की ज्यादा रौनक रहेगी, वहीं दूसरी ओर अन्य जगहों पर भी बर्तनों की दुकानों पर भीड़ रहेगी। इस बार स्टील के डिनर सेट, टंकियों, आकर्षक डिजाइनदार थालियों सहित अनेक आइटम बाजार में है।

सर्राफा मार्केट : शादियों की खरीदारी के साथ ही धनतेरस का मार्केट भी
सर्राफा मार्केट में नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाली शादियों की वजह से अभी से खरीदारी जारी है। धन तेरस से उम्मीद है। दुकानदारों की अाेर से यह भी किया गया है कि जो ग्राहक बाजारों में नहीं आएंगे, उन्हें ऑनलाइन आइटम पसंद करवाकर घरों पर भिजवाए जाएंगे। मंदी से मार्केट को राहत शादी-ब्याह की खरीद से मिली है। अब धनतेरस और दीपावली के लिए लोगों में उत्साह है।

कपड़ा मार्केट : ब्रांडेड कंपनियों ने दिए डिस्काउंट, सेल जारी
कपड़ा मार्केट ने भी त्यौहारी सीजन में रफ्तार पकड़ने की शुरुआत कर दी है। ब्रांडेड कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए स्कीमें निकाली है, साथ ही डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदारी भी प्रारंभ हो चुकी है। युवाओं में ब्रांडेड जैकेट तथा महिलाओं में पार्टी वियर कपड़े खरीदने का उत्साह है। अब तो शहर में दर्जी भी दीपावली के पहले कपड़े की सिलाई नहीं कर रहे। अधिकांश दर्जियों के पास एडवांस काम आ चुका है।

ऑटोमाेबाइल क्षेत्र में छोटे वाहनों की डिमांड, बुकिंग जारी
4 से 10 लाख तक की चार पहिया गाड़ियों की डिमांड में तेजी आई है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते थे, वे भी टू व्हीलर खरीदना कोरोना में निजी वाहन का उपयोग बढ़ने लगा है। यही कारण है इस बार धन तेरस और दीपावली पर अच्छी तादाद में वाहनों की बिक्री की संभावना है। ​​​​​​​

इलेक्ट्रॉनिक आइटम : बड़े एलईडी में आई कई कंपनियां
बड़े एलईडी टीवी 40 से 55 इंच तक घरों में लगाने का उत्साह ज्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा लोगों में बड़े फ्रिज का भी क्रेज है। फायनेंस कंपनियों की ओर से बिना ब्याज केवल फाइल चार्ज पर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद दिलवाए जा रहे है। वहीं मोबाइल बदलने के लिए भी युवाओं में क्रेज है।​​​​​​​

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