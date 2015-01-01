पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अजमेर में शादी का सीजन:शहर में ही रोजाना 50 से ज्यादा शादियां, प्रशासन को मिली सूचना

अजमेर18 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
दस दिनों में 530 शादियां, प्रशासन रखेगा सख्त निगरानी  
  • दस दिनों में 530 शादियां, प्रशासन रखेगा सख्त निगरानी

अजमेर शहर में 30 नवम्बर तक 530 शादियों की सूचना दी गई है। ऐसे में रोजाना पचास से ज्यादा शादियों का आंकलन है। इन शादियों पर पुलिस व प्रशासन की पूरी निगरानी रहेगी।

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने जिला पुलिस अधीक्षक, एडीएम सिटी, सभी उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदारों को निर्देश जारी कर बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी निर्देशों की पालना में अजमेर जिले में होने वाले शादी समारोह में विशेष निगरानी रखते हुए भारत व राज्य सरकार की ओर से कोरोना के तहत जारी गाईडलाईन एंव धारा 144 के आदेश की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जाए।

उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी विवाह समारोह स्थल पर 100 से अधिक अतिथि शामिल नहीं होंगे। सभी अतिथियों को फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क-नो एन्ट्री की पालना भी की जाएगी। स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता, प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाश एवं सैनेटाइजर के प्रावधन किए जाएंगे। कार्यक्रम में सामाजिक दूरी की पूर्ण पालना की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारती के घर और ऑफिस से NCB को 86.5 ग्राम गांजा मिला, पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें