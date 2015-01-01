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अजमेर जिले के ग्राम बोगला का मामला:छह माह की मासूम बच्ची के साथ कुएं में कूदी मां, दोनों की मौत

अजमेर21 मिनट पहले
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अजमेर जिले के ग्राम बोगला में मौके पर मौजूद पुलिस
  • पिता ने कहा, ऐसे तो कोई अपनी जान नहीं देगा, परेशान करते थे ससुराल वाले

अजमेर जिले के ग्राम बोगला में एक विवाहिता ने अपनी छह माह की मासूम बच्ची के साथ कुए में कूद कर अपनी जान दे दी। विवाहिता के पिता ने ससुराल पक्ष पर परेशान करने का आरोप लगाया है। दिनभर घर नहीं लौटने पर ससुराल पक्ष ने तलाश किया तो शाम को शव कुए में मिले। दोंनो के शवों को केकडी के चिकित्सालय में रखवाया गया और पीहर पक्ष को सूचना दी। पोस्टमार्टम शुक्रवार को होगा।

विवाहिता शीला, छह माह की मासूम बच्ची
विवाहिता शीला, छह माह की मासूम बच्ची

जानकारी के अनुसार बोगला निवासी प्रथ्वीराज बलाई की 22 वर्षीय पत्नी शीला अपनी छह माह की बच्ची को लेकर गुरुवार सुबह करीब 11 बजे घर से निकली। बाद में जब नहीं लौटी तो ससुराल पक्ष ने तलाश किया। शाम को उनके खेत के कुए में शव दिखाई दिए। परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकाले और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पीहर पक्ष ग्राम उंदरी में सूचना की। पिता के बाहर होने के कारण शवों को केकडी के चिकित्सालय में रखवाया दिया गया। देर रात गांव लौटे पिता दिलखुश बलाई से शुक्रवार सुबह बात की तो उन्होंने बताया कि ससुराल पक्ष वाले शीला को परेशान करते थे, पहले भी कई बार एक एक माह परेशान होकर उंदरी में रहकर जाती थी। बाद में ससुराल पक्ष के लोग परेशान नहीं करने का आश्वासन देकर ले जाते थे। कुएं में कूद कर ऐसे ही तो कोई जान नहीं देगा, ससुराल वाले परेशान करते थे। अब गुरुवार को क्या हुआ, यह तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा। जयपुर में मजदूरी करता हूं और अब पुलिस में शिकायत देंगे।

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