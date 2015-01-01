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नगर निकाय:नगर निगम अजमेर के चुनाव की घोषणा जल्द होगी, रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

अजमेर37 मिनट पहले
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  • किशनगढ़ नगर परिषद और केकड़ी, सरवाड़ व बिजयनगर नगरपालिकाओं के लिए भी होंगे चुनाव

पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब राज्य सरकार ने प्रदेश के बाकी बचे नगर निकायों में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम अजमेर सहित जिले की नगर परिषद व पालिकाओं के लिए जल्द चुनाव की तिथि घोषित की जा सकती है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि नगर निगम अजमेर के आम चुनाव 2020-21 के लिए नगर निगम वार्ड संख्या एक से 10 के लिए रिटर्निंग अधिकारी सहायक कलक्टर उपेंद्र कुमार शर्मा एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी राजस्व मंडल के तहसीलदार भीमसिंह लखावत, वार्ड संख्या 11 से 20 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी नसीराबाद राकेश कुमार गुप्ता एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एएसओ आदित्या, वार्ड संख्या 21 से 30 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी अजमेर अवधेश मीणा एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार अजमेर प्रीति चौहान, वार्ड संख्या 31 से 40 के लिए रिटर्निंग अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर मुरारीलाल वर्मा एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार राजस्व मंडल अजमेर रामसिंह होंगे।

नगर निगम के वार्ड 41 से 50 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी अराईं प्रियंका बड़गुर्जर एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एएसओ मनीषा बैरवाल, वार्ड 51 से 60 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी पुष्कर दिलीप सिंह एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी एएसओ रामकुमार टाड़ा, वार्ड 61 से 70 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपायुक्त (दक्षिण) अजमेर विकास प्राधिकरण अशोक कुमार चौधरी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार अजमेर विकास प्राधिकरण कालूराम कुम्हार तथा वार्ड 71 से 80 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी पीसांगन समदर सिंह भाटी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी उप पंजीयक (प्रथम) सांवर लाल होंगे।

नगर परिषद किशनगढ़ वार्ड 1 से 30 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी किशनगढ़ राजेंद्र सिंह एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार किशनगढ़ मोहन सिंह राजावत तथा वार्ड 31 से 60 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी रूपनगढ़ भंवर लाल जनागल एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार रूपनगढ़ विजयपाल होंगे।

इसी प्रकार नगर पालिका केकड़ी वार्ड 1 से 40 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी केकड़ी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार केकड़ी राहुल पारीक, तहसीलदार सावर शिवन्या गुप्ता, नायब तहसीलदार केकड़ी भीवराज परिहार होंगे।

इसी प्रकार नगर पालिका बिजयनगर के लिए वार्ड एक से 35 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी मसूदा मोहनलाल खटनावलिया एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार बिजयनगर रामेश्वरराम छाबा तथा नायब तहसीलदार मसूदा धर्मराज राठोडिया तथा नगर पालिका सरवाड़ वार्ड एक से 25 के लिए रिटर्निंग अधिकारी उपखंड अधिकारी सरवाड़ तारामति वैष्णव एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नायब तहसीलदार सरवाड़ गोपाल जांगिड़ तथा नायब तहसीलदार टांटोटी रामकल्याण मीणा होंगे।

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