पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अजमेर में नवजात बच्ची मिली:भिनाय कस्बे में सड़क किनारे मिली नवजात बच्ची, हालत ठीक; अजमेर में एडमिट कराया गया

अजमेरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
नवजात बच्ची का अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में उपचार चल रहा है।

जिले के भिनाय कस्बे में शुक्रवार सुबह एक लावारिस हालत में नवजात बच्ची मिली। सुबह जब लोग घर से बाहर निकले तो सुनसान जगह पर बच्ची रोती मिली। इसके बारे में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में इस संबंध में पड़ताल की। फिलहाल, पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है।

पुलिस ने नजवात बच्ची को फिलहाल भिनाय के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया है। यहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को अजमेर रेफर कर दिया गया। बच्ची को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बच्ची की हालत ठीक है।

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि नवजात बच्ची को ऐसे ही खाली जगह पर ठंड में छोड़ दिया गया। रोने की आवाज से लगता है कि कोई सुबह ही बच्ची को छोड़ कर गया है। रात को छोड़ा होता तो सुबह तक ठंड के कारण बच्ची के जिंदा रह पाने की संभावना कम थी।

थाना प्रभारी नीतू राठौड़ ने बताया कि पुलिस जांच कर रही है। आसपास के हॉस्पिटल व नर्सिंग स्टॉफ से भी पूछताछ कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में पिछले 15 दिन में 11 बार एक्टिव केस बढ़े, बीते 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 6820 नए केस आए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें