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नामांकन:जिला परिषद सदस्य के लिए एक भी नामांकन नहीं,सिलाेरा पंचायत समिति सदस्य के लिए आया एक नामांकन

अजमेरएक घंटा पहले
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पंचायतीराज चुनाव के लिए पिछले दाे दिन से जारी नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन गुरुवार काे भी जिला परिषद के सदस्य के लिए एक भी अभ्यर्थी ने अपना नामांकन पेश नहीं किया। वहीं पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए गुरुवार काे किशनगढ़ की सिलाेरा पंचायत समिति के वार्ड संख्या 4 से एक नामांकन पेश हुआ है। इस नामांकन के साथ दाे दिन बाद खाता खुला है।

जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुए दाे दिन हाे गए हैं। संबंधित रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की अाेर से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। गुरुवार काे दूसरे दिन केवल सिलोरा पंचायत समिति में वार्ड संख्या 4 से अभ्यर्थी रतन लाल ने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया।

आंकड़ाें की कहानी
अजमेर जिले में जिला परिषद के 32 वार्ड हैं, जिस पर सदस्याें के बीच सीधा मुकाबला हाेगा।
जिले में 325 पंचायतें हैं।
वहीं अजमेर जिले में अब पंचायत समितियाें की संख्या बढ़कर 11 हाे गई है, पहले यह संख्या 9 थी। अजमेर ग्रामीण और सावर नई पंचायत समितियां बनी हैं।
जिले में पीसांगन, श्रीनगर, सिलाेरा, अरांई, सरवाड़, केकड़ी, मसूदा, जवाजा, भिनाय, सावर व अजमेर ग्रामीण कुल 11 पंचायत समितियां हैं।
हर पंचायत समिति में सदस्याें की संख्या अलग-अलग है। संबंधित पंचायताें व पंचायत समिति की जनसंख्या के अनुसार समिति सदस्याें की संख्या निर्धारित की जाती है।
अजमेर जिले में कुल 213 पंचायत समिति सदस्याें के लिए नामांकन भरे जाएंगे।
किस पंचायत समिति में कितने सदस्य | {अजमेर ग्रामीण - 35 सदस्य {सावर -15 सदस्य {पीसांगन -19 श्रीनगर -21 {सिलाेरा - 19 {अरांई - 17 { सरवाड़ - 15 { केकड़ी - 15 { मसूदा -19 { जवाजा -19 { भिनाय - 19 कुल... 11 पंचायत समितिया 213 पंचायत समिति सदस्य

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