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2 साल बाद आखिर बिछी ऑक्सीजन लाइन:अब जेएलएन अस्पताल में स्टाफ काे नहीं खींचने पड़ेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर

अजमेर4 घंटे पहले
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  • 60 जगह लगाए गए पाॅइंट

दाे साल बाद आखिर जेएलएन अस्पताल ने आपातकालीन यूनिट और आईसीयू आपातकालीन यूनिट के स्टाफ की परेशानी समाप्त हाेने जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने आखिर जेएलएन के सबसे महत्वपूर्ण यूनिटों की सुध ली है।

यहां ऑक्सीजन लाइन बिछाए जाने का कार्य जाेर शाेर से चल रहा है। आधे से अधिक काम पूरा हाे चुका है। अगले कुछ दिनों में इस लाइन की टेस्टिंग करके इसे मरीजों के लिए चालू कर दिया जाएगा।

कैज्युल्टी और आईसीयू में 60 पलंग पर लगाए हैं पॉइंट

दाेनाें यूनिटों में साठ पलंग पर पॉइंट लगाए हैं। यहां ऑक्सीजन लाइन शुरू हाे जाने के बाद मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बार बार स्टाेर से खींचकर लाने ले जाने की परेशानी भी समाप्त हाे जाएगी।

सिलेंडर लाने के लिए कई बार वार्ड बाॅय तक नहीं मिलते हैं। सिलेंडर लेकर आते हैं। काेविड में यह मामला सबसे अधिक देखा गया। इन यूनिटों में गंभीर अवस्था में मरीज आते हैं। इस कारण यहां सबसे अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रुरत पड़ती है।

गौरतलब है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जेएलएन में मरीज की माैत के बार चिकित्सकों से हाथापाई की नौबत आ चुकी है। इस समस्या काे लेकर भास्कर ने शृंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित किए थे। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने 68 पॉइंट सर्जरी यूनिट सहित प्रथम व दूसरी मंजिल के लिए अलग से व्यवस्था की।

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