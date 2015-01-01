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अस्पतालों में बिगड़ेगी व्यवस्था:अब प्रदेशभर के रेजीडेंट्स ने दी हड़ताल की चेतावनी, सोमवार तक का अल्टीमेटम

अजमेरएक घंटा पहले
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  • काेटा, झालावाड़ के बाद जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के रेजीडेंट्स भी समर्थन में उतरे, अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन

जेएलएन अस्पताल के ईएमयू वार्ड में रेजीडेंट‌्स चिकित्सकाें व नर्सिंगकर्मी के साथ मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग को अब प्रदेश के कई जिलों के रेजीडेंट‌्स ने समर्थन दिया है।पहले ही काेटा, जाेधपुर व झालावाड़ के रेजीडेंट‌्स अपना समर्थन दे चुके हैं। शनिवार काे सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, बीकानेर और उदयपुर के रेजीडेंट‌्स ने भी स्थानीय प्रशासन काे इस मामले में कार्रवाई करने काे लेकर ज्ञापन दिया। साेमवार सुबह 9 बजे तक इस मामले में पांचाें आराेपियों की गिरफ्तारी नहीं हाेने पर रेजीडेंट‌्स ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है।

दूसरी ओर, अजमेर में जेएलएन अस्पताल के गेट के बाहर शनिवार को रेजीडेंट‌्स ने मीटिंग की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। उनका साफ कहना था कि अब प्रशासन के पास केवल 24 घंटे तक ही समय बचा है, इसके बाद रेजीडेंट‌्स हड़ताल पर चले जाएंगे। आरडीए अध्यक्ष डाॅ. गाेवर्धन सैनी के नेतृत्व में चिकित्सक व नर्सिंगकर्मियाें ने सुबह 9 से 11 बजे तक कार्य का बहिष्कार करने के साथ ही जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। इस दाैरान रेजीडेंट‌्स व नर्सिंग ने अपने गले में तख्तियां लटका रखी थी, जिस पर हमें माराेगे ताे इलाज कराने अमेरिका जाओगे..., हम इंसान है हमें भगवान ना समझाे..., जैसे स्लाेगन लिखे हुए थे। डाॅ. सैनी के साथ अन्य रेजीडेंट‌्स ने कार्रवाई की मांग काे लेकर एडीएम सिटी काे मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन की प्रति साैंपी।

व्यवस्था को लेकर सीनियर चिकित्सकों की बैठक

रेजीडेंट्स के रूख काे देखते हुए अस्पताल प्रशासन एक्टिव हाे गया है। शनिवार काे इस मामले काे देखते हुए सीनियर चिकित्सकाें, वार्ड प्रभारियाें सहित नर्सिंग की मीटिंग ली गई। इसमें हड़ताल की स्थिति में व्यवस्थाओं पर चर्चा की। कोरोनाकाल में मरीजों को होने वाली परेशानी पर भी चर्चा की गई।
^इस मामले में चर्चा चल रही है। जेएलएन अस्पताल प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सभी सीनियर चिकित्सकाें को जिम्मेदारी दी गई है।
-डाॅ. वीबी सिंह, प्रिंसिपल, जेएलएन मेडिकल काॅलेज, अजमेर

ये दे चुके हैं समर्थन | रेजीडेंट्स एसाेसिएशन के अध्यक्ष डाॅ. गाेवर्धन सैनी ने बताया कि जेएलएन के स्टूडेंट वेलफेयर यूनियन, इंटर्न डाॅक्टर एसाेसिएशन, उदयपुर रेजीडेंट्स एसाेसिएशन, राजस्थान मेडिकल काॅलेज टीचर्स एसाेसिएशन अजमेर ब्रांच के अध्यक्ष डाॅ. श्याम भूतड़ा, सचिव डाॅ. हेमेश्वर हर्ष, डाॅ. एस. एन. मेडिकल काॅलेज जाेधपुर के रेजीडेंट्स एसाेसिएशन के अध्यक्ष डाॅ. राजेन्द्र फगारिया, झालावाड़ मेडिकल काॅलेज के रेजीडेंट्स एसाेसिएशन अध्यक्ष डाॅ. मुकेश कुमार, अाॅल राजस्थान इन सर्विस डाॅक्टर एसाेसिएशन अजमेर की अरिसदा टीम, जयपुर एसाेसिएट ऑफ रेजीडेंट्स डाॅक्टर जाॅर्ड के अध्यक्ष डाॅ. अशाेक विश्नाेई, झालावाड़ डाॅक्टर एसाेसिएशन, रेजीडेंट्स एसाेसिएशन अजमेर, जयपुर मेडिकल काॅलेज रेजीडेंट्स एसाेसिएशन, काेटा डाॅक्टर एसाेसिएशन और उदयपुर डाॅक्टर एसाेसिएशन उर्डा के अध्यक्ष डाॅ. राहुल जेठाला सहित अन्य ने अपना समर्थन दिया है समर्थन के साथ ही काली पटटी बांधकर कार्य किया जा रहा है। कार्रवाई नहीं हाेने पर साेमवार से हड़ताल की चेतावनी दी है।

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