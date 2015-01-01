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फीस:ऑनलाइन फीस जमा कराने का एक और माैका मिला,आयुक्तालय काॅलेज शिक्षा राजस्थान ने तारीख बढ़ा दी है

अजमेरएक घंटा पहले
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राजकीय काॅलेजाें में यूजी सेकंड और थर्ड ईयर के साथ ही पीजी प्रीवियस के विद्यार्थियाें काे फीस जमा कराने का एक और माैका मिला है। जाे विद्यार्थी फीस जमा नहीं करा पाए थे उनके लिए आयुक्तालय काॅलेज शिक्षा राजस्थान ने तारीख बढ़ा दी है। फीस जमा कराने के लिए आयुक्तालय ने पांचवीं बार तारीख घाेषित की है। जानकारी के अनुसार काॅलेज में प्रवेश प्रक्रिया के दाैरान पहले 15 से 30 जून तक का वक्त ऑनलाइन फीस जमा कराने के लिए दिया गया था। इसके बाद तारीख बढ़ा कर 15 जुलाई तक कर दी गई थी। इसके बाद फिर तारीख बढ़ाई गई थी और 31 अगस्त तक फीस जमा कराने का माैका दिया गया था।

इसके बाद विद्यार्थियाें ने काेविड-19 का हवाला देकर तारीख बढ़ाने की मांग की थी। आयुक्तालय ने विद्यार्थियाें की मांग पर एक बार फिर तारीख बढ़ाकर 1 सितंबर से 10 सितंबर तक माैका दिया था। अब पांच दिन का माैका | काॅलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने शुक्रवार काे आदेश जारी करके ऑनलाइन फीस जमा कराने के लिए पांच दिन का वक्त दिया है। इस आदेश के मुताबिक यूजी सेकंड और थर्ड इयर के साथ पीजी प्रीवियस के विद्यार्थी 23 नवंबर से 27 नवंबर तक ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। इसके लिए पाेर्टल 23 नवंबर काे खाेला जाएगा। प्राचार्याें से कहा गया है कि फीस जमा कराने से वंचित रहे विद्यार्थियाें काे फाेन पर सूचना देकर उनकी फीस जमा करवाई जाए।

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