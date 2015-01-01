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भर्ती प्रक्रिया:दीपावली बाद ही मिल पाएंगे सरकारी स्कूलों को 5 हजार प्राध्यापक,काउंसलिंग आज होगी पूरी, परिणाम दीपावली के बाद ही संभव

अजमेर22 मिनट पहले
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प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अब दीपावली के बाद ही 5 हजार प्राध्यापक मिल पाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इन पदों के लिए जारी काउंसलिंग का विशेष चरण शुक्रवार को पूरा होगा। ऐसे में आयोग अब दीपावली बाद ही इन पदों के परिणाम जारी करेगा। लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक-(स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2018 के 06 विषयों (भूगोल, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, संगीत व राजनीति विज्ञान) की काउंसलिंग में पूर्व में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की विशेष काउंसलिंग 5 नवंबर से जारी है। इस विशेष चरण का शुक्रवार को अंतिम दिन है।

इसके बाद आयोग में दीपावली अवकाश शुरू हो जाएगा। आयोग द्वारा इन विषयों के साथ ही कुल 20 विषयों में प्राध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए यह भर्ती प्रक्रिया जारी है। पहले संभावना यही थी कि इस भर्ती का अंतिम परिणाम दीपावली से पूर्व घोषित किया जा सकता है, लेकिन आयोग ने अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को एक और मौका काउंसलिंग का दिया। इस कारण परिणाम में भी विलंब हो रहा है। प्रदेशभर में इस भर्ती के परिणाम का अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं।

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