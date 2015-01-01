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अजमेर दरगाह बाजार का बताया जा रहा वीडियो, पुष्टि नहीं:पुलिस जवान की थप्पड़, मुक्कों व लकड़ी से जमकर पिटाई

अजमेर5 मिनट पहले
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पुलिस जवान की थप्पड़, मुक्कों व लकड़ी से जमकर पिटाई
  • एक मिनट 25 सैकंड का वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल

एक पुलिस जवान को भीड़ ने घेर रखा है और उसकी थप्पड़, मुक्कों व लकड़ी से जमकर पिटाई की जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मडिया पर वायरल हो रहा है और इसे अजमेर के दरगाह बाजार का बताया जा रहा है। लेकिन एक मिनट पच्चीस सैकंड के इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पा रही है।

थप्पड़, मुक्कों व लकड़ी से जमकर पिटाई
थप्पड़, मुक्कों व लकड़ी से जमकर पिटाई

वीडियो में लोग उस पर न केवल हाथ सापफ कर रहे हैं बल्कि कुछ बोल भी रहे है, जैसे लेडिज पर हाथ उठाता है..., दारू पिया हुआ है..., डयूटी पर लगता है..., मारना अच्छा नहीं..., जाने दो इसे..., जाओ, जाओ..., आप तो जाओ...। इस मामले में न तो अभी तक वीडियो में दिख रहे पुलिसकर्मी की ओर से कोई शिकायत देने की बात सामने आई है और न ही पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की गई। यह वीडियो दरगाह बाजार अजमेर का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि किसी ने भी नहीं की है।

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