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अजमेर जिले में पंचायत राज चुनाव:प्रशिक्षण के बाद कल बूथों के लिए रवाना होंगे मतदान दल, 64 वार्डों में 2 लाख 98 हजार 637 मतदाता करेंगे मतदान

अजमेर25 मिनट पहले
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पंचायत राज चुनाव
  • पहले चरण में 23 नवंबर को केकड़ी, सरवाड़, सावर और भिनाय क्षेत्र में मतदान

अजमेर जिले में पंचायत राज चुनाव के पहले चरण का मतदान 23 नवम्बर सोमवार को होगा। इसके लिए मतदान दलों को एक दिन पहले प्रशिक्षण व रवानगी रविवार को होगी। प्रथम चरण में केकड़ी, सरवाड़, सावर और भिनाय पंचायत समितियों में चुनाव होगा और इनमें 2 लाख 98 हजार 637 मतदाता 64 वार्डों में प्रत्याशियों की किस्मत का फैंसला करेंगे। चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है।

मतदाता व मतदान केन्द्र
प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति केकड़ी के 15 वार्डों में 35 हजार 510 पुरूष व 34 हजार 920 महिलाएं, कुल 70 हजार 430 मतदाताओं के लिए 96 मतदान केन्द्र व 2 सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसी तरह पंचायत समिति सरवाड़ के 15 वार्डों में 37 हजार 984 पुरूष व 36 हजार 369 महिलाएं, कुल 74 हजार 353 मतदाताओं के लिए 108 मतदान केन्द्र व 2 सहायक मतदान केन्द्र, पंचायत समिति सावर के 15 वार्डों में 30 हजार 474 पुरूष व 29 हजार 996 महिलाएं, कुल 60 हजार 470 मतदाताओं के लिए 80 मतदान केन्द्र व 2 सहायक मतदान केन्द्र तथा पंचायत समिति भिनाय के 19 वार्डों में 47 हजार 757 पुरूष व 45 हजार 627 महिलाएं, कुल 93 हजार 384 मतदाताओं के लिए 142 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

पाॅलीटेक्निक कॉलेज में होगा प्रशिक्षण
जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाचन के लिए मतदान दलों को दूसरा प्रशिक्षण 22, 26, 30 नवंबर और 4 दिसंबर की सुबह 9 बजे से राजकीय पाॅलीटेक्निक कॉलेज में दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद सभी मतदाता दल मतदान सामग्री लेकर संबंधित पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्रों के लिए जाएंगे। व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम आयुक्त डॉ. खुशाल यादव काे प्रभारी और उपायुक्त देविका तोमर काे बनाया गया है। मतदान दलों को वाहन आवंटन, रूट चार्ट, पीओएल के कूपन, वाहन की लॉगशीट वितरण के लिए वाहन पार्किंग स्थल के पास ही टेंट लगाकर व्यवस्था की जाएगी। मतदान दलों की रवानगी सुनिश्चित करने के लिए सिविल ब्लॉक के पास वाले मुख्य गेट पर चैक पोस्ट प्रभारी अधिकारी रूट चार्ट व चैक पोस्ट स्थापित की जोाएगी। जोनल मजिस्ट्रेट के बैठने की व्यवस्था राजकीय पोलीटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में संबंधित पंचायत समिति के टेंट में रहेगी। इनकी उपस्थिति संबंधित पंचायत समिति के तहसीलदार की ओर से सुनिश्चित की जाएगी।

द्वितीय चरण — 27 नवम्बर
द्वितीय चरण के चुनाव 27 नवम्बर को होंगे। इसमें पीसांगन के 19 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में 24 ग्राम पंचायतों के 134 मतदान केन्द्रों तथा एक सहायक मतदान केन्द्र, अजमेर ग्रामीण के 35 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में 41 ग्राम पंचायतों के 237 मतदान केन्द्रों तथा 14 सहायक मतदान केन्द्रों एवं श्रीनगर के 21 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में 25 ग्राम पंचायतों के 133 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा।

तृतीय चरण — 1 दिसम्बर
तृतीय चरण के मतदान जवाजा एवं मसूदा पंचायत समिति में एक दिसम्बर को होंगे। जवाजा के 19 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में 46 ग्राम पंचायतों के 206 मतदान केन्द्रों, मसूदा के 19 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में 40 ग्राम पंचायतों के 210 मतदान केन्द्रों तथा एक सहायक मतदान केन्द्र पर मतदान होगा।

चतुर्थ चरण — 5 दिसम्बर
चतुर्थ चरण का मतदान 5 दिसम्बर को अरांई एवं किशनगढ पंचायत समिति में होगा। पंचायत समिति अरांई के 17 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में 22 ग्राम पंचायतों के 112 मतदान केन्द्रों तथा किशनगढ के 19 पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों में 33 ग्राम पंचायतों के 184 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा।

मतदान दलों की रवानगी कार्यक्रम
मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण, ईवीएम एवं सामग्री वितरण तथा मतदान दलों की रवानगी प्रथम चरण के लिए 22 नवम्बर, द्वितीय चरण के लिए 26 नवम्बर, तृतीय चरण के लिए 30 नवम्बर तथा चतुर्थ चरण के लिए 4 दिसम्बर को होगी।

मतगणना 8 दिसम्बर को होगी
जिला मुख्यालय पर मतगणना कार्य संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से 8 दिसम्बर को प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की ओर से जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान निर्वाचन के लिए निर्वाचित सदस्यों को बैठक का नोटिस 8 दिसम्बर को जारी किया जाएगा। जिला प्रमुख एवं प्रधान की निर्वाचन प्रक्रिया 10 दिसम्बर तथा उप जिला प्रमुख एवं उप प्रधान की निर्वाचन प्रक्रिया 11 दिसम्बर को पूर्ण की जाएगी।

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