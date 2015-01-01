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जीवन प्रमाण पत्र:डाक विभाग : पाेस्टमैन घर बैठे बना रहे हैं पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र

अजमेर3 घंटे पहले
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  • डाकिए के जरिए 70 रुपए शुल्क में घर बैठे बनाया जा रहा है जीवन प्रमाण पत्र

डाक विभाग की ओर से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। इसके लिए डाक विभाग 70 रुपए का शुल्क वसूल रहे है। गत माह में ही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने माइक्रो एटीएम मोबाइल के माध्यम से पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए डाक विभाग ने अपने सभी पोस्टमैन व ब्रांच पोस्टमास्टराें को निर्देश दिए है कि फील्ड में डाक वितरण के दौरान उनके क्षेत्र में जो भी पेंशनर्स निवास

करते हैं, उनको जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा घर बैठे ही प्रदान करें। डाक विभाग का दावा है कि अजमेर जिले में 90 से अधिक पेंशनर्स के घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बना चुके है। इससे पेंशनर्स को इस कोरोना काल मे अनावश्यक यात्रा करनी नहीं पड़ेगी। किसी भी पेंशनर्स को यदि घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनाना हो तो अपने किसी भी नजदीकी डाकघर अथवा अपने क्षेत्र में डाक वितरण के लिए आने वाले पोस्टमैन से सम्पर्क कर सकते है।
कोरोना काल में पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे बनाए जा रहे हैं। कई पेंशनर्स ने इस सुविधा का फायदा लिया है। जो पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। वे अपने क्षेत्र के पोस्टमैन से संपर्क कर सकते हैं।
-पवन कुमार शर्मा, डाक प्रवर अधीक्षक, अजमेर

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