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SPCGCA में फिर बदला मुखिया:RPSC चेयरमैन की पत्नी प्रतिभा यादव होंगी नई प्रिंसिपल, दीपक मेहरा को फिर आयुक्तालय में लगाया

अजमेर22 मिनट पहले
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सम्राट प्रथ्वीराज चौहान राजकीय  कॉलेज अजमेर - Dainik Bhaskar
सम्राट प्रथ्वीराज चौहान राजकीय  कॉलेज अजमेर

उच्च शिक्षा विभाग ने प्राचार्य पदाें पर पदाेन्नति के आदेश के साथ ही तबादला सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में अजमेर की सबसे बडी कॉलेज सम्राट प्रथ्वीराज चौहान राजकीय कॉलेज अजमेर (SPCGCA) का मुखिया एक बार फिर बदल दिया गया है। यहां के प्राचार्य डाॅ. दीपक मेहरा काे काॅलेज शिक्षा आयुक्तालय में संयुक्त निदेशक (आरपीआरईएस) के ताैर पर लगाया गया है। उनकी जगह एसपीसीजीसीए के प्राचार्य पद पर आरपीएससी चेयरमैन डाॅ भूपेंद्रसिंह यादव की पत्नी प्रतिभा यादव काे लगाया गया है। प्रतिभा यादव इससे पहले स्कूल ऑफ आर्ट भाषा विभाग में प्रतिनियुक्त थी।

आयुक्तालय काॅलेज शिक्षा ने 115 शिक्षकाें काे पदाेन्नति की सूची जारी की है। इनमें से एसपीसी जीसीए के प्राचार्य डाॅ. दीपक मेहरा का नाम भी है। हालांकि उन्हें पहले से ही प्राचार्य पद पर तैनात कर दिया गया था। आयुक्तालय से उन्हें पहले किशनगढ़ का प्राचार्य लगाया गया था, इसके बाद उन्हें जीसीए का प्राचार्य लगाया गया था। लेकिन महज दाे माह में उन्हें वापस आयुक्तालय में बुला लिया गया है। दिसंबर में उन्हाेंने यहां प्राचार्य का जिम्मा संभाला था।

प्रतिभा यादव जुलाई तक रहेंगी प्राचार्य
खास बात यह है कि जीसीए की नई प्राचार्य प्रतिभा यादव जुलाई तक ही प्राचार्य रहेंगी। वे जुलाई 2021 में रिटायर हाे जाएंगी। इतना समय ताे उन्हें संभाग के सबसे बड़े काॅलेज के कामकाज काे समझने में ही लग जाएगा। डाॅ. दीपक मेहरा पहले भी जीसीए में बताैर शिक्षक काम कर चुके थे, ऐसे में उन्हें ज्यादा समय यहां की व्यवस्थाएं समझने में नहीं लगा था। लेकिन डाॅ. प्रतिभा यादव के पास काम करने का समय भी कम है और पहली बार इतने बड़े काॅलेज की प्राचार्य बनेगी।

जीसीए के यह शिक्षक भी बने प्राचार्य

  • अनुराधा त्रिपाठी काे कन्या काॅलेज नागाैर की प्राचार्य लगाया गया है।
  • अनिल उपाध्याय काे पाेकरण का प्राचार्य बनाया गया है।
  • अल्पना गाेखरू काे शाहपुरा भीलवाड़ा का प्राचार्य बनाया गया है।
  • महेंद्र गाेखरू काे राजकीय काॅलेज आहाेर का प्राचार्य बनाया गया है।
  • ममता गाेयल काे राजकीय काॅलेज नावां की प्राचार्य बनाया गया है।
  • डाॅ. नीलिमा गाैड़ काे राजकीय काॅलेज दूदू की प्राचार्य बनाया है।
  • राजेश उपाध्याय काे राजकीय काॅलेज खाजूवाला में प्राचार्य लगाया।
  • सुरेश गाेयल काे राजकीय काॅलेज परबतसर का प्राचार्य बनाया गया है।

(रिपोर्ट : सादिक अली)

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