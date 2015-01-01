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राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किया आश्वस्त:नहीं चलेगी निजी स्कूलों की आनाकानी, परीक्षा आवेदन के लिए मिलेगा पूर्ण अवसर

अजमेर31 मिनट पहले
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माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
  • कोताही करने पर निजी स्कूलों पर होगी कार्रवाई

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के परीक्षा आवेदन भरने में निजी स्कूलों की आनाकानी नहीं चलेगी। अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. डी.पी. जारोली ने शुक्रवार को प्रदेश के निजी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि उन्हें बोर्ड परीक्षा में आवेदन करने के लिए पूर्ण अवसर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं से भावी जीवन के सपने जुडे होते है। ऐसे में निजी विद्यालयों का नैतिक दायित्व है कि जो विद्यार्थी उनके विद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन करके जब बोर्ड परीक्षा देने के लिए पात्र बना है, तब ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन में किसी भी प्रकार की बाधा/अड़चन अमानवीय श्रेणी में आती है।

डॉ. जारोली ने कहा कि बोर्ड की जानकारी में आया है कि प्रदेश के कुछ निजी स्कूलों की ओर से उनके स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरवाने में आना-कानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि निजी विद्यालयों के आन्दोलन के कुछ भी कारण हो परन्तु उन्हें बोर्ड परीक्षार्थियों के भविष्य से कदापि खिलवाड़ नहीं करने दिया जायेगा।

बोर्ड सचिव अरविन्द कुमार सेंगवा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा आवेदन भरने के लिए स्कूल प्राचार्य अथवा कर्मचारी की ओर से किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव डाला जाता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के हेल्पलाईन नं. 0145-2632866, 2632867 एवं 2632868 पर सूचित किया जा सकता है।

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