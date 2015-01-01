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कांस्टेबल भर्ती:अजमेर में 23 केन्द्रों पर सुबह से लगी कतारें, तीन दिन में 67 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

27 मिनट पहले
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परीक्षा केन्द्र का जायजा लेते जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा-2020 शुक्रवार से कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच शुरू हुई। 6, 7 और 8 नवंबर को अजमेर के 23 परीक्षा केंद्रों पर 67 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली पारी का प्रश्नपत्र सुबह नौ बजे शुरू हुआ, दूसरी पारी का प्रश्नपत्र तीन बजे से होगा। दो घंटे पहले प्रवेश दिए जाने से केन्द्रों के बाहर सुबह से ही कतारे लग गई। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप समेत पुलिस के आला अधिकारियाें ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

गहन जांच के बाद दिया गया अभ्यर्थियों को प्रवेश
गहन जांच के बाद दिया गया अभ्यर्थियों को प्रवेश

अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से दो घंटे पूर्व एग्जाम सेंटर पर प्रवेश दिया गया। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में प्रवेश रोक दिया जाएगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी को मास्क लगाकर ही प्रवेश दिया गया। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड के साथ ही कोविड-19 संबंधी स्वघोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से दिखाने पर प्रवेश दिया।

मूल प्रवेश पत्र और चुनाव आयोग द्वारा मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे पैनकार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो पासबुक या सरकार की सेवा का परिचय पत्र में से कोई भी एक पहचान पत्र के जरिए प्रवेश दिया गया।

पुरुष या महिला अभ्यर्थियों ने आधी आस्तीन (बांह) की टी शर्ट या शर्ट, सूट या साड़ी आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल या स्लीपर और बालों में साधारण रबर बैंड लगाकर ही एग्जाम सेंटर में प्रवेश किया। लिखित परीक्षा के दिन सभी अभ्यर्थियों के दोनों हाथों के अंगूठे का उपयोग उपस्थिति और पहचान के लिए बायोमैट्रिक थंब इंप्रेशन लिए गए।

गहन जांच के बाद दिया गया अभ्यर्थियों को प्रवेश
गहन जांच के बाद दिया गया अभ्यर्थियों को प्रवेश

अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, घड़ी, चेन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, जेवरात, पर्स, हैंडबैग, डायरी के अलावा वेशभूषा में बड़ा बटन, ब्रोच, बैज या फूल इत्यादि लाना और पहनना, नीली या काली स्याही के पारदर्शी दो बाल पेन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का पेन, पेंसिल, पट्टीका बॉक्स आदि लाने पर रोक रखी। अभ्यर्थियों के साथ ही पर्यवेक्षक भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

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